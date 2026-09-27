Medallistas veragüenses de los Codicader serán abanderados en desfiles patrios

Los atletas recibieron un reconocimiento por su participación y las medallas obtenidas durante la competencia estudiantil internacional.

Santiago de Veraguas/Los estudiantes veragüenses que integraron la delegación de Panamá en los Juegos Estudiantiles Codicader Honduras 2026 fueron homenajeados en un evento celebrado en su provincia, donde se resaltaron sus logros deportivos.

Entre los atletas que conquistaron medallas de oro estuvo Andrea Bonilla, quien obtuvo el primer lugar en la disciplina de lucha. “Es un proceso. Antes hubo entrenamiento, sesiones extra, tener que estudiar y, además, ser atleta. Se los recomendaría a todos, que participen, hagan deporte, porque es un orgullo muy grande representar a tu país y llegar al podio”, expresó Bonilla.

María Pimentel, directora regional del Ministerio de Educación en Veraguas, destacó el esfuerzo de los estudiantes que representaron al país en esta competencia internacional.

“Estamos aquí haciendo reconocimiento a estudiantes que nos representaron y que obtuvieron medallas de oro en los Codicader. Nos sentimos muy orgullosos por el esfuerzo y el logro que han alcanzado”, dijo Pimentel.

Durante la actividad también se anunció que los medallistas de oro serán abanderados durante los desfiles patrios que se realizarán en Santiago. El 3 de noviembre corresponderá a los integrantes de los equipos de béisbol y voleibol, mientras que el 4 de noviembre serán abanderados los medallistas individuales Gabriela Madrid, Andrea Bonilla, Danna De León y Adrián González.

Con información de Ney Castillo