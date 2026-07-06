Campeones regionales de balonmano buscan retener la corona y llevar el nombre de Panamá en los CODICADER 2026

El Colegio Mariano Prado Araúz de Natá busca adjudicarse la representación panameña en el torneo de balonmano de la cita deportiva estudiantil centroamericana.

Panamá/El Colegio Mariano Prado Araúz, del distrito de Natá, campeón regional de balonmano en las ramas masculina y femenina, se prepara con un solo objetivo: defender el título nacional y obtener el derecho de representar a Panamá en los Juegos CODICADER 2026.

La representación natariega pertenece al Club Deportivo A Puro Balonmano, integrado por talentosos estudiantes del Colegio Mariano Prado Araúz, en la provincia de Coclé.

Entre las figuras más destacadas del torneo regional sobresalieron, en la rama femenina, Paola Oses y Juana Buitrago, mientras que en la masculina brillaron Edgardo Ábrego y Elian Gordon.

Bajo la dirección de los entrenadores Enrique Marín y Reinaldo Collado, el plantel ha dominado las competencias nacionales de balonmano desde el año 2019.

"Hemos estado trabajando durante todo el año con un solo objetivo: subir al podio en cada torneo nacional. Para nosotros es muy importante mantener el nivel competitivo, ya que desde el año 2019 hemos logrado conservar el primer lugar en las competencias nacionales de balonmano, gracias al esfuerzo, la disciplina y el compromiso de cada atleta y del cuerpo técnico", expresó Marín.

Durante el Campeonato Regional MEDUCA 2026, ambas selecciones volvieron a demostrar un balonmano de alto nivel, imponiendo una ofensiva contundente y una defensa sólida, reflejo del trabajo, la disciplina y el compromiso desarrollados a lo largo de la temporada.

"Nuestras expectativas para este año son seguir haciendo historia, defender el título nacional y demostrar, una vez más, que el trabajo constante, la unión y el sacrificio dan resultados. Sabemos que el camino no será fácil, pero confiamos en nuestra preparación y en el talento de cada integrante del equipo", afirmó el entrenador.

Marín destacó además el respaldo permanente de los padres de familia, quienes han contribuido al fortalecimiento del balonmano natariego, demostrando que con dedicación, perseverancia y trabajo en equipo es posible alcanzar grandes metas.

El Campeonato Nacional de Balonmano se disputará del 27 de julio al 1 de agosto en las instalaciones del Instituto América.

Resultados respaldan el crecimiento del balonmano

Los títulos obtenidos por ambas selecciones son el resultado del trabajo desarrollado durante los últimos años en las categorías menores del balonmano natariego.

Representado por estudiantes del Colegio Mariano Prado Araúz, Panamá se ha consolidado como una de las selecciones protagonistas del balonmano centroamericano en los Juegos CODICADER.

El balonmano panameño escribió una página histórica durante los Juegos CODICADER 2024, celebrados en El Salvador, al conquistar la medalla de bronce en la rama femenina.

Con ese resultado, Panamá volvió a subir al podio en esta disciplina después de más de cuatro décadas, marcando un antes y un después para el balonmano nacional.

El año pasado, el plantel natariego volvió a sobresalir en el ámbito internacional al conquistar la medalla de plata en los Juegos CODICADER realizados en Costa Rica.

Asimismo, el Club Deportivo A Puro Balonmano representó con orgullo a Panamá en el Torneo Internacional Femenino de Balonmano y Balonmano Playa, celebrado en Ecuador en 2024, donde obtuvo el primer lugar en la categoría juvenil y el tercer puesto en la categoría absoluta, consolidándose como una de las instituciones de mayor crecimiento y proyección en la región.

"Estos logros demuestran que los sueños se alcanzan con sacrificio, perseverancia y trabajo en equipo. Cada entrenamiento, cada esfuerzo y cada desafío superado fueron parte del camino para dejar en alto el nombre de Panamá ante Centroamérica", manifestó el técnico.

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Héroes olvidados

Pese a los éxitos alcanzados dentro y fuera del país, el entrenador considera que los atletas aún no reciben el reconocimiento que merecen.

"Esperamos que este año podamos comprometer a las autoridades para que cada uno de nuestros chicos y chicas, atletas de origen humilde, pueda obtener una beca deportiva que les permita continuar sus estudios y seguir practicando este maravilloso deporte", subrayó Marín.

El histórico distrito colonial Natá de los Caballeros, a pesar de haber aportado grandes atletas en distintas disciplinas, continúa careciendo de la infraestructura deportiva necesaria, una realidad que contrasta con los importantes logros alcanzados por sus deportistas en escenarios nacionales e internacionales.

Información de Harmodio Arrocha