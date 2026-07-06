Argentina quiere sacudirse la 'Messidependencia' ante el Egipto de Salah

Cuando el balón no pasa por los pies de su capitán, Argentina muestra un fútbol demasiado estático y predecible , con una posesión que pierde intención y profundidad.

Argentina salió viva de la emboscada de Cabo Verde, pero con una inquietante certeza: sigue demasiado atada al genio de Lionel Messi. En los octavos de final, frente al Egipto de Mo Salah, tendrá una nueva oportunidad para ajustar su funcionamiento antes de que el Mundial entre en su fase más exigente.

La campeona del mundo quedó desde el viernes bajo análisis. La victoria 3-2 sobre Cabo Verde, conseguida con un gol salvador cuando el partido parecía encaminarse a los penales, dejó un enorme alivio por evitar una eliminación que habría sido histórica.

Sin embargo, la Albiceleste también evidenció problemas que ya se intuían desde el inicio del torneo.

Messi, en el sexto Mundial de su carrera, acumula siete de los 11 goles marcados por Argentina entre la fase de grupos —ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1)— y el triunfo frente a Cabo Verde.

Cuando el balón no pasa por los pies de su capitán, Argentina muestra un fútbol demasiado estático y predecible, con una posesión que pierde intención y profundidad.

El equipo que conquistó el título en Catar 2022 gracias a su dinamismo y frescura táctica ahora parece esperar, una y otra vez, la aparición de Messi, quien ha marcado en sus últimos ocho partidos mundialistas.

Además del capitán del Inter Miami, máximo goleador del torneo junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los demás atacantes argentinos solo Lautaro Martínez ha logrado marcar, gracias a un penal convertido frente a Jordania.

Lautaro, que apenas suma ese gol en 10 partidos de Copas del Mundo, ha sido titular en los cuatro encuentros de esta edición por delante de Julián Álvarez.

Por su parte, Álvarez, uno de los grandes socios de Messi en Catar 2022 con cuatro anotaciones, ha pasado prácticamente desapercibido en este campeonato, sin goles ni asistencias en sus 200 minutos disputados.

Esperando a Lautaro y Álvarez

A pesar de las críticas, Lautaro Martínez y Julián Álvarez recibieron el respaldo de una de las grandes leyendas del fútbol argentino, Gabriel Batistuta, quien recordó que ambos se encuentran entre los delanteros más prestigiosos del mundo.

"Son estrellas mundiales (...) Yo creo que lo están haciendo perfecto", afirmó 'Batigol', segundo máximo goleador histórico de la selección argentina. "Siempre esperamos que hagan goles, pero ahora los goles los está haciendo Messi".

El seleccionador Lionel Scaloni también restó importancia a la dependencia goleadora de su capitán.

"No es algo que nos preocupe".

El técnico admitió que le gustaría un mayor reparto de goles.

"Nos gustaría que los goles fueran repartidos entre todos los jugadores del equipo, pero mientras todo vaya bien, mientras ganemos...".

Sin embargo, el partido ante Cabo Verde dejó al descubierto esas limitaciones.

El encuentro confirmó que Argentina no genera desequilibrio por las bandas, ni con sus extremos ni con sus laterales, lo que también reduce los espacios para la llegada al área de mediocampistas como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Con un funcionamiento todavía lejos de su mejor versión, la vigente campeona ha superado a sus rivales gracias, sobre todo, al talento individual, especialmente al de un Messi cercano a los 40 años, de cuyos pies nacieron los tres goles frente a Cabo Verde.

Egipto, sin nada que perder

El duelo frente a Egipto, un rival que sobre el papel parece accesible, representa una oportunidad para recuperar confianza en la defensa del título antes de posibles cruces contra Colombia e Inglaterra rumbo a la final del 19 de julio.

Los Faraones son uno de los dos únicos representantes africanos que siguen con vida en el torneo, junto a Marruecos, tras eliminar a Australia en una definición por penales luego de empatar 1-1.

El conjunto egipcio basa su juego en una defensa sólida, un alto nivel competitivo y el talento de Mohamed Salah, acompañado por la velocidad de Omar Marmoush, atacante del Manchester City.

Salah, que llegó con dudas por una lesión antes del duelo ante Australia, tuvo una actuación discreta, aunque mostró personalidad al convertir su penal con una definición al estilo Panenka.

Actualmente sin equipo tras cerrar su exitosa etapa en el Liverpool, el delantero egipcio asegura que no piensa en la nostalgia de lo que podría ser su último gran torneo y ha pedido a sus compañeros que jueguen sin miedo.

"Les dije a los chicos que este es el mayor escenario en el que se puede jugar: 'Disfrútenlo y no dejen que la presión los alcance'", expresó el otro número diez que buscará brillar sobre el césped de Atlanta.