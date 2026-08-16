Interceptan en puerto de Colón 109 sacos de aletas de tiburón declarados como 'buche de pescado'

La carga tenía como destino Malasia. Especialistas determinarán si contiene productos derivados de especies protegidas por la convención CITES.

Colón/Un contenedor con 109 sacos de aletas de tiburón fue retenido este domingo 16 de agosto en el Puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, luego de que la carga fuera declarada ante las autoridades como “buche de pescado”.

El cargamento tenía como destino Malasia. La irregularidad fue detectada durante acciones de fiscalización e investigación desarrolladas por el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, con la participación de la Dirección de Investigación Policial, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y el Ministerio de Ambiente.

Especialistas realizarán la identificación taxonómica del producto para determinar las especies presentes y establecer si alguna está incluida en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Panamá mantiene una cuota cero para las especies de tiburón incluidas en esos listados. Si se confirma que el cargamento contiene productos de especies protegidas, su extracción, movilización y comercialización estarían sujetas a las restricciones nacionales y los controles internacionales correspondientes.

Una vez concluyan las diligencias, el Ministerio de Ambiente adelantará el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo con los resultados de la investigación. El caso también será remitido a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.