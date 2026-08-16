Fuertes lluvias afectan viviendas en Bocas del Toro; río Sixaola alcanza su nivel máximo

El río Sixaola se mantiene turbio y alcanzó su nivel máximo , por lo que las autoridades vigilan los sectores vulnerables y recomendaron evitar el cruce de ríos y quebradas con aumento de caudal.

Bocas del Toro/Agentes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizan desde la madrugada de este domingo labores de monitoreo y evaluación por las fuertes lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro.

Los primeros reportes señalan afectaciones en varias viviendas de Pantanal 2, en el corregimiento de Finca 4; la comunidad de Débora, en Finca 51; y el corregimiento de Barranco. Hasta el momento no se ha precisado la cantidad de casas afectadas ni la magnitud de los daños.

El río Sixaola se mantiene turbio y alcanzó su nivel máximo, por lo que las autoridades vigilan los sectores vulnerables y recomendaron evitar el cruce de ríos y quebradas con aumento de caudal. En tanto, los ríos Changuinola y Teribe mantienen un aumento en sus niveles.

Las condiciones meteorológicas también ocasionaron daños en Chiriquí. Durante la tarde del sábado, un vendaval azotó el distrito de Barú y provocó afectaciones de consideración en fincas bananeras. No se ha detallado la extensión de los cultivos perjudicados ni el monto de las pérdidas.