Sistema de jubilación: Asegurados abarrotan agencia de la CSS en David en busca de información

Usuarios acudieron a las agencias de la institución para consultar sus cuotas y conocer las opciones disponibles antes de tomar una decisión.

Provincia de Panamá./Se acerca el plazo para que los asegurados que aplican puedan elegir el sistema de pensiones al que desean acogerse. Ante la proximidad de la fecha límite, este sábado 15 de agosto la Caja de Seguro Social (CSS) habilitó un horario especial de atención para que los usuarios pudieran despejar sus dudas.

La agencia de la CSS en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, estuvo abarrotada de asegurados que acudieron en busca de información sobre los sistemas de pensiones y cuál de ellos les resulta más conveniente para su jubilación.

TVN Noticias conversó con algunos de los usuarios, quienes manifestaron tener dudas sobre el funcionamiento de los sistemas, la cantidad de cuotas acumuladas y los requisitos para acceder a una pensión.

Varios asegurados acudieron específicamente para verificar la cantidad de cuotas registradas. Uno de ellos señaló que muchas veces las personas creen contar con el número de cuotas necesarias, pero al realizar la consulta descubren que les hacen falta.

Otros usuarios consideraron que todavía hace falta mayor información sobre el funcionamiento de los sistemas de pensiones para poder tomar una decisión.

Hace unos días, el director de la CSS, Dino Mon, explicó que quienes no tomen una decisión dentro del plazo establecido permanecerán en el sistema actual, debido a que la legislación establece que el cambio es voluntario.

En ese sentido, quienes consideren que el nuevo sistema les resulta más conveniente deberán ingresar a la plataforma habilitada por la CSS y formalizar su decisión.

La CSS también aclaró que no es obligatorio imprimir el documento de validación del trámite.

Con información de Demetrio Ábrego.