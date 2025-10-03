Delegación panameña brilla en fútbol, voleibol, balonmano y ajedrez en los Juegos Codicadier

La delegación panameña reafirma su protagonismo en los juegos regionales, destacando tanto en deportes de conjunto como en competencias individuales.

Danna Durán - Periodista
03 de octubre 2025 - 18:34

La delegación panameña que participa en los Juegos Deportivos Estudiantiles de Premedia CODICADER, en Costa Rica, continúa sumando triunfos en diversas disciplinas, consolidando el esfuerzo y talento de sus atletas y dejando en alto el nombre del país.

Fútbol

El onceno masculino, representado por el Instituto Rubiano, debutó con una contundente victoria de 6-1 sobre Nicaragua. Los goles panameños fueron anotados por Jesús Valencia (2), Jacob Linares (2), Michael Merchant y Neymar Díaz.

El mediocampista Andrés Andrade se destacó como figura clave, aportando control y visión en el medio campo para guiar a su equipo hacia la victoria.

Voleibol

En voleibol masculino, Panamá mostró autoridad al vencer a El Salvador por parciales de 25-21 y 25-11.

La rama femenina también dominó en la cancha con un triunfo de 25-10 y 25-12 sobre las salvadoreñas, reflejando técnica, coordinación y un juego colectivo sólido.

Balonmano

En un partido de alta intensidad, el equipo masculino de Panamá superó a Nicaragua 33-28, con Edgardo Ábrego reconocido como Mejor Jugador del Partido por la Federación Costarricense de Balonmano.

Por su parte, la selección femenina cayó 15-5 ante Nicaragua, aunque demostró entrega y aseguró que esta experiencia servirá para reforzar su estrategia en los próximos encuentros.

Ajedrez

La gran sorpresa llegó en el tablero. En su primera participación en esta disciplina, Panamá logró una actuación histórica al conquistar nueve medallas de oro, una de plata y una de bronce, reflejo del talento y la preparación de los jóvenes ajedrecistas istmeños.

