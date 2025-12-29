Senniaf confirma que menor abandonado en terminal de Changuinola fue reintegrado a su madre

La institución señaló que, una vez conocido el caso, se activaron los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad del menor.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que el niño que fue dejado por un familiar en la terminal de transporte de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, ya se encuentra bajo el cuidado y protección de su madre, tras la intervención oportuna de las autoridades competentes.

Mediante un comunicado oficial, la institución señaló que, una vez conocido el caso, se activaron los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad del menor, logrando su reintegración familiar en un entorno seguro.

🔗También puedes leer: Casos de niños y niñas en riesgo activan intervenciones del Senniaf y el Ministerio Público

La Senniaf aprovechó la ocasión para hacer un llamado responsable a padres, madres y cuidadores, instándolos a no dejar a niños y niñas solos en casas ni en espacios públicos, incluso cuando se trate de mandados breves, debido a los riesgos que esto representa para su seguridad.

Así mismo, la entidad reiteró su compromiso de velar por la protección y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes del país, recordando la importancia de la corresponsabilidad familiar y social en la garantía de sus derechos.