Senafront despliega más de 60 agentes en operativo 'Falange 6' en la frontera de Bocas del Toro

Bocas del Toro/Más de 60 agentes del Servicio Nacional de Frontera (Senafront) participan en el operativo denominado “Falange 6”, que se desarrolla en la zona fronteriza de la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de reforzar la seguridad ante el aumento de hechos delictivos denunciados por residentes del área.

Según las autoridades, las acciones operativas responden a reportes de moradores de sectores como Las Tablas y Las Delicias, quienes han manifestado preocupación por el incremento de delitos en las últimas semanas.

El mayor del Senafront en Guabito explicó que la misión principal es garantizar la sana convivencia pacífica en comunidades como Las Delicias, Las Tablas, La Mesa, Barranco Adentro, Guabito y Finca 51. Además, se reforzará la verificación de personas en el punto de control ubicado en Milla 21, con el propósito de minimizar riesgos, prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en el cordón fronterizo.

De acuerdo con el reporte, los operativos se extenderán tanto en sectores residenciales como comerciales, en coordinación con jueces de paz, y se mantendrán durante toda la semana.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de seguridad en la región fronteriza para garantizar el orden y la tranquilidad de sus habitantes.

Con información de Nixon Miranda