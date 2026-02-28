Se trató de un evento astronómico poco frecuente que, de acuerdo con los entusiastas consultados, no volvería a apreciarse con una magnitud similar hasta el año 2040.

Penonomé, Coclé/La esperada alineación planetaria pudo observarse en todo el territorio panameño este sábado 28 de febrero, según indicaron aficionados a la astronomía. El fenómeno fue visible aproximadamente entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., siempre que las condiciones climáticas lo permitieron.