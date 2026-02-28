La sesión se desarrolló en un clima de alta presión diplomática, marcado además por el hecho de que Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo con poder de veto.

Estados Unidos/El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró este sábado una reunión de emergencia para analizar la creciente tensión en Medio Oriente, luego de los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra territorio de Irán y la posterior respuesta de Teherán.