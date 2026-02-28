Embajador de Panamá en la ONU urge al diálogo tras ataques entre Israel, EEUU e Irán

La sesión se desarrolló en un clima de alta presión diplomática, marcado además por el hecho de que Estados Unidos es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo con poder de veto.

Durante el debate intervino el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, quien advirtió sobre los riesgos de una escalada prolongada en la región. El diplomático recordó que el Consejo ya había abordado situaciones similares meses atrás y cuestionó la eficacia de repetir acciones militares. / AFP
28 de febrero 2026 - 19:03

Estados Unidos/El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró este sábado una reunión de emergencia para analizar la creciente tensión en Medio Oriente, luego de los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra territorio de Irán y la posterior respuesta de Teherán.

