'Sabores de Colón 2026' reunió tradición y diversidad gastronómica con el saus como uno de los grandes protagonistas

Desde tempranas horas, el público recorrió los distintos puestos instalados en el área del festival, degustando platos emblemáticos de la provincia y nuevas fusiones que reflejan la diversidad cultural del territorio.

Ciudad de Colón, Colón/La ciudad de Colón volvió a convertirse en vitrina de su riqueza culinaria con la celebración del evento “Sabores de Colón”, realizado este sábado 28 de febrero, donde la gastronomía afroantillana y propuestas emergentes se unieron para ofrecer una experiencia que atrajo a residentes y visitantes.

Desde tempranas horas, el público recorrió los distintos puestos instalados en el área del festival, degustando platos emblemáticos de la provincia y nuevas fusiones que reflejan la diversidad cultural del territorio.

Uno de los organizadores, el popular emprendedor Carlos Lau, conocido como “el chinito del Siu Mai”, destacó que Panamá es un crisol no solo de razas, sino también de sabores. El comerciante, aunque no es originario de la provincia, aseguró sentirse adoptado por la comunidad colonense y expresó su agradecimiento por la acogida recibida durante la jornada.

Según explicó, la iniciativa busca aportar a la oferta gastronómica local.

Te podría interesar: Más de 21 mil estudiantes iniciarán el año escolar 2026 en Herrera

Tradición que conquista paladares

Durante el recorrido, visitantes consultados coincidieron en resaltar la calidad y variedad de la comida. Entre los platillos más comentados figuraron el infaltable "Saus", las torrejitas de bacalao, el pulpo guisado con coco y la sopa de mariscos.

“Todo estaba delicioso y a buen precio”, comentó una de las asistentes, quien valoró el ambiente familiar del evento. Otros emprendedores señalaron que la demanda superó sus expectativas. Algunos reportaron que varias bandejas de comida se agotaron rápidamente, reflejando la alta concurrencia registrada a lo largo del día.

La cocina afrodescendiente mantuvo un papel protagónico en el festival. Vendedores explicaron que muchos de los platos tradicionales tienen raíces en la historia laboral de la población afroantillana, que preparaba alimentos resistentes al paso del tiempo para las jornadas de trabajo. El pulpo guisado con coco, el pescado relleno y el plantain tart figuraron entre las opciones más solicitadas por el público.

Negocios familiares con más de una década de trayectoria también participaron en la actividad. Algunos emprendedores indicaron que sus recetas conservan el “sazón de los viejos”, transmitido por generaciones, y que el secreto principal sigue siendo “cocinar con amor”.

Los organizadores y participantes coincidieron en que “Sabores de Colón” no solo promueve la identidad cultural, sino que también impulsa la economía local al atraer visitantes de la capital y de otras zonas del país. El ambiente festivo, sumado al clima soleado y la variedad gastronómica, convirtió la jornada en un punto de encuentro para familias, turistas y amantes de la cocina colonense.

Con información de Emilio Batista y Néstor Delgado