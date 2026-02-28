Nueva escuela en Piedra de Amolar transforma la educación en zona rural de Veraguas

Cañazas, Veraguas/Desde la comunidad de Piedra de Agua, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, decenas de estudiantes caminan hasta cuatro horas diarias con el anhelo de recibir educación. Hoy, ese esfuerzo encuentra un nuevo impulso con la inauguración del Centro Educativo Básico General de Piedra de Amolar, una obra en la que se invirtieron 1.7 millones de dólares.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que el objetivo es garantizar igualdad en la calidad de la infraestructura educativa, sin distinción entre áreas urbanas y de difícil acceso.

“Estamos haciendo obras, sí, pero necesitamos asegurarnos de que la calidad sea igual para todos. Ese tiempo en el que en el interior construíamos cualquier cosa para salir del paso se acabó”, afirmó la titular, quien pidió paciencia a las comunidades mientras se ejecutan proyectos bajo estrictos estándares de fiscalización.

A pesar de contar ahora con modernas instalaciones, los estudiantes aún deben recorrer largas distancias para asistir a clases. Algunos caminan al menos una hora y media y deben cruzar entre una y dos quebradas diariamente para llegar al plantel.

La estudiante Liceydis González expresó el compromiso del alumnado de cuidar la nueva infraestructura y aprovechar las oportunidades educativas. “Nos comprometemos a cuidar esta escuela, aprovechar cada oportunidad que se nos brinda y a estudiar con esfuerzo para construir un mejor mañana para nuestra familia y nuestra comunidad”, manifestó.

Desde la dirección del centro educativo también se resaltó el impacto positivo de la obra. Docentes señalaron que las nuevas instalaciones permitirán a los estudiantes aprender en mejores condiciones, con facilidades similares a las de escuelas en áreas urbanas.

El plantel cuenta con un aula de innovación equipada con computadoras e internet. Debido a que en la zona no hay suministro eléctrico, se instalaron paneles solares para garantizar el funcionamiento de los equipos y brindar acceso a herramientas tecnológicas modernas.

La nueva escuela representa un avance significativo para esta apartada comunidad veragüense, donde la educación sigue siendo una meta que se conquista a diario entre caminos largos y ríos por cruzar.