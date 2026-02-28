Cansados por la falta de agua, residentes de Chitré marchan para exigir respuestas

Residentes del distrito de Chitré aseguran que desde hace aproximadamente nueve meses el suministro de agua no es continuo.

Provincia de Herrera/Moradores del distrito de Chitré salieron a las calles la tarde del viernes 27 de febrero para exigir a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y al Gobierno Nacional soluciones concretas ante la prolongada escasez de agua potable.

Aunque el Idaan ha informado que el servicio ha mejorado en el distrito, residentes aseguran que desde hace aproximadamente nueve meses el suministro no es continuo.

“Soy chitreano, mi madre de 84 años vive aquí y todos los días padece el grave problema del agua. Los grifos son simple y sencillamente adornos, porque no hay agua… Dicen que el agua es potable, pero ¿qué agua se puede consumir si no hay?”, expresó el periodista Álvaro Alvarado.

Por su parte, Eloísa Quezada, de la Asociación de Pacientes, Familiares y Amigos de afectados de Cáncer de Herrera, señaló que la situación se ha extendido por años sin una respuesta efectiva.

“Nos está afectando a todos y por más que hemos solicitado atención, esta ha sido nula. Seguimos todavía pasando páramos en Chitré cabecera”, afirmó, reiterando el llamado urgente a las autoridades para que atiendan la crisis del agua en la región.