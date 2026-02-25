Agua de Las Tablas y Llano de Piedra es apta para consumo humano, según Minsa

Según la entidad, un laboratorio externo certificó que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a la red hídrica de estas zonas —abastecidas por la planta potabilizadora Rufina Alfaro— cumplen con los estándares de calidad establecidos.

Las Tablas, Los Santos/El agua que sale de los grifos en el corregimiento de Llano de Piedra y en el distrito de Las Tablas es apta para el consumo humano, informó este miércoles 25 de febrero el Ministerio de Salud (Minsa).

Según la entidad, un laboratorio externo certificó que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a la red hídrica de estas zonas, abastecidas por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, cumplen con los estándares de calidad establecidos.

El Minsa explicó que este resultado es producto de un proceso coordinado y exhaustivo del Gobierno Nacional, iniciado tras la detección de contaminación en el río La Villa, principal fuente de abastecimiento de agua en la región.

No obstante, las autoridades sanitarias indicaron que aún se mantienen a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución en Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré. Una vez finalicen estas labores, el Idaan deberá realizar nuevas pruebas de laboratorio para que el Minsa pueda certificar la potabilidad del agua en esos distritos.

“Sabemos que la espera ha sido larga, pero este proceso de meses es garantía de que el agua potable que recibirán en sus hogares será de calidad y apta para su consumo”, señaló la institución, al reiterar que la medida busca proteger la salud de la población.

Con información de Eduardo Javier Vega