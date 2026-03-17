Panamá cierra su participación en Málaga con premios y acuerdos que fortalecen su industria audiovisual

En cortometrajes, Panamá participó en el Málaga Short Corner y compitió en los Premios Ibershort con “Cómo cantan las aves”, de Sara Martínez.

Panamá culminó su participación en el Festival de Málaga con cinco premios y una agenda enfocada en la proyección internacional de su industria audiovisual, la firma de acuerdos de coproducción y la promoción del país como destino estratégico para rodajes.

De acuerdo con información oficial, la delegación panameña, liderada por la Dirección Nacional de Cine del Ministerio de Cultura y la Comisión Fílmica del Ministerio de Comercio e Industrias, logró posicionar al país dentro del ecosistema audiovisual iberoamericano, destacando tanto en exhibición como en espacios de industria.

Premios y participación destacada

En la sección Work in Progress, el largometraje “La Residencia”, dirigido por Mariel Spooner, obtuvo tres reconocimientos: Río Bravo, Yagan Films y Sanfic Latam.

Por su parte, el documental “Cuscú”, de Riseth Yangüez, fue galardonado con el premio Link Río FIDBA, mientras que “Puro R.A.P.”, de Ángel Corro, también formó parte de esta categoría.

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En cortometrajes, Panamá participó en el Málaga Short Corner y compitió en los Premios Ibershort con “Cómo cantan las aves”, de Sara Martínez.

Panamá, foco de atención

El país también fue protagonista en la sección Latin American Focus, dedicada especialmente a Panamá, donde se registró una alta asistencia en las proyecciones de películas apoyadas por el Fondo Cine, como Espina de Daniel Poler, Papeles de Arturo Montenegro y Querido Trópico de Ana Endara.

En el área de industria MAFIZ, el documental “El legado de Reina”, de Tatiana Salamín, obtuvo el premio Cántico Producciones para la creación de su música original. También participó en el proyecto de ficción Menarquía, de Jairo Ramos.

Reconocimiento y acuerdos internacionales

Durante el evento, la viceministra Arianne Benedetti recibió la Biznaga de Honor de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como símbolo del fortalecimiento de los lazos culturales.

En el ámbito de negocios, Panamá anunció la firma de un acuerdo de coproducción con Uruguay, además de nuevas alianzas impulsadas por Frank Spano y la productora Xochil Vergara con Colombia y Costa Rica.

Asimismo, la Embajada de Panamá en Madrid firmó un memorando de entendimiento con la Plataforma Artística Trama para fortalecer la cooperación cultural.

Panamá como hub audiovisual

Como parte de la estrategia para atraer inversiones, se desarrollaron paneles como Coproduce con nosotros, Panamá es tu aliado y Somos Hub de Producción, donde se presentaron incentivos fiscales y ventajas competitivas del país para producciones internacionales.

Esta promoción incluyó proyecciones para distribuidores de filmes como Cautiverio, Chichero, Indio Conejo, Soñar el Jazz, Sucedió en enero y el documental Belisario Porras, arquitecto de una nación.

La delegación también participó en espacios de formación, con la presencia de Ana Laura Samaniego en Málaga Talent y proyectos como Ana Pascal y Teratoma en el WARMI Lab, además de una muestra cultural que incluyó el espectáculo Flamenco Típico Panameño, a cargo de Odette Cortez y Anita Loynaz.

Próximos pasos

Tras estos resultados, Panamá continuará su estrategia de internacionalización con participación en el Festival de Cannes y Ventana Sur, además de avanzar en la propuesta de una nueva ley de cine para fortalecer la profesionalización del sector audiovisual local.