TVN, TVMAX y TVN Pass; cobertura del Mundial con contenido, tecnología y transmisión multiplataforma

La programación contará con transmisiones disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Ciudad de Panamá/A pocos días del inicio del Mundial, TVN Media anunció la cobertura especial que llevará a la audiencia todos los detalles del torneo a través de sus diferentes plataformas, con una propuesta que combina experiencia, tecnología y contenido exclusivo.

Desde hace un año, el equipo de TVN, TVMAX, TVN Pass, YouTube y las redes sociales inició los preparativos para ofrecer una cobertura completa del evento deportivo más esperado del mundo.

“Hemos preparado una puesta al aire espectacular de la mano de una cobertura que considero que es una de las coberturas más completas del mundial que se ha hecho en Panamá y ya tenemos a nuestros equipos dispuestos en los puntos estratégicos para esta gran cobertura”, explicó Alexandra Ciniglio, directora de contenido de TVN Media.

La programación contará con transmisiones disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, acompañando a los fanáticos antes, durante y después de cada partido.

El equipo estará conformado por figuras con amplia trayectoria, nuevos talentos y profesionales con experiencia dentro y fuera de la cancha, con el objetivo de acercar la emoción mundialista a todos los seguidores.

“Yo soy de esos que me emociono muchísimo; no sé si han visto esos videos y yo creo que para mí eso es una linda experiencia. Como saben, desde que me retiré me he dedicado a esto, me ha gustado y he estado con personas que me han enseñado muchas cosas”, manifestó Blas Pérez, analista deportivo y exdelantero mundialista de Panamá.

La cobertura estará disponible desde cualquier lugar, permitiendo que los aficionados puedan disfrutar de contenidos, narraciones y análisis desde sus hogares, trabajos o cualquier punto donde se encuentren.

TVN destacó que su misión será acompañar a la fanaticada panameña durante toda la fiesta del fútbol, llevando cada detalle del Mundial a través de múltiples plataformas.

Con información de Yenny Caballero