TVMAX, TVN y TVN Pass, donde se vivirá la pasión del Mundial del fútbol
Ingresando a TVN Pass, tendrás a tu disposición todas las plataformas de TVN Media: TVN, TVMAX y TVN Radio.
Ciudad de Panamá/El Mundial se vive en TVMAX, y en TVN también podrá ver los mejores partidos, pero si no está en casa, puede verlo en TVN Pass.
Es una app accesible y muy amigable, desde cualquier dispositivo, computadora y en tu pantalla de televisión.
Ingresando a TVN Pass, tendrás a tu disposición todas las plataformas de TVN Media.
Para poder disfrutar de TVN Pass, solo tienes que descargar la app y activarla cada vez que te quieras informar, entretener, ver las novelas o estar pendiente de la fiesta mundialista.
Detrás de esta plataforma hay un arduo trabajo de mejoramiento continuo e innovación para que usted siga disfrutando de calidad en contenido, imagen y sonido.
Con seguridad, TVN Pass será su mejor decisión para ver cada juego del mundial, en especial los de la selección nacional.
TVN PASS: el mejor contenido y totalmente gratis.
No se pierda el show de inauguración este jueves desde las 11:30 a. m. por TVMAX y después del noticiero del mediodía por TVN. Y a las 2 de la tarde, el partido inaugural de México vs. Sudáfrica.