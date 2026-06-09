TVMAX, TVN y TVN Pass, donde se vivirá la pasión del Mundial del fútbol

Ingresando a TVN Pass, tendrás a tu disposición todas las plataformas de TVN Media: TVN, TVMAX y TVN Radio.

Ciudad de Panamá/El Mundial se vive en TVMAX, y en TVN también podrá ver los mejores partidos, pero si no está en casa, puede verlo en TVN Pass.

Es una app accesible y muy amigable, desde cualquier dispositivo, computadora y en tu pantalla de televisión.

Ingresando a TVN Pass, tendrás a tu disposición todas las plataformas de TVN Media.

Para poder disfrutar de TVN Pass, solo tienes que descargar la app y activarla cada vez que te quieras informar, entretener, ver las novelas o estar pendiente de la fiesta mundialista.

Detrás de esta plataforma hay un arduo trabajo de mejoramiento continuo e innovación para que usted siga disfrutando de calidad en contenido, imagen y sonido.

Con seguridad, TVN Pass será su mejor decisión para ver cada juego del mundial, en especial los de la selección nacional.

TVN PASS: el mejor contenido y totalmente gratis.

No se pierda el show de inauguración este jueves desde las 11:30 a. m. por TVMAX y después del noticiero del mediodía por TVN. Y a las 2 de la tarde, el partido inaugural de México vs. Sudáfrica.