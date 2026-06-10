Mundial 2026: Cancillería pide a panameños que viajarán realizar registro consular

Este trámite representa un paso importante antes de salir del país, ya que permite mantener información actualizada de los viajeros y facilitar la asistencia y protección consular.

Ante la proximidad del inicio del Mundial de la FIFA 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá hizo un llamado a los ciudadanos que viajarán a Canadá, Estados Unidos y México para que completen el Registro Voluntario Consular disponible en la plataforma oficial de la institución.

La Cancillería explicó que este trámite representa un paso importante antes de salir del país, ya que permite mantener información actualizada de los viajeros y facilitar la asistencia y protección consular en caso de emergencias o situaciones inesperadas durante su estadía en el extranjero.

La información proporcionada por los ciudadanos será manejada de manera confidencial y utilizada únicamente por los consulados y representaciones diplomáticas de Panamá con el objetivo de brindar apoyo a los nacionales.

Luego de completar el registro, los viajeros recibirán en el correo electrónico proporcionado una guía consular correspondiente al destino seleccionado: Canadá, Estados Unidos o México. Este documento incluirá información clave para su estadía durante el torneo.

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Entre los datos que contiene la guía se encuentran:

Requisitos migratorios.

Documentos necesarios para ingresar al país.

Recomendaciones de seguridad.

Información sanitaria.

Contactos de emergencia.

Orientación consular.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también recomendó a los fanáticos panameños verificar con anticipación los requisitos de entrada establecidos por cada país y asegurarse de contar con toda la documentación necesaria al momento del viaje.

Para quienes aún no hayan completado el formulario, la Cancillería informó que podrán acceder al Registro Voluntario Consular mediante un código QR que estará disponible en el Aeropuerto Internacional de Tocumen antes de su salida.

Además, recordó la importancia de viajar con documentos vigentes, especialmente un pasaporte con al menos seis meses de validez, así como portar copias físicas y digitales de identificaciones personales, reservas de vuelos, hospedaje y otros servicios contratados.