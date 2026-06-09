Sarampión: Minsa garantiza abastecimiento de vacunas ante aumento de la demanda por viajes al Mundial 2026

El nuevo lote de vacunas arribará al país entre el 12 y el 21 de junio, como parte de las acciones para garantizar la disponibilidad de dosis en todo el territorio nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de 100 mil dosis adicionales de la vacuna contra el sarampión para reforzar el abastecimiento nacional, ante el incremento de la demanda registrado tras el llamado a la población a inmunizarse antes de viajar a los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que el nuevo lote de vacunas arribará al país entre el 12 y el 21 de junio, como parte de las acciones para garantizar la disponibilidad de dosis en todo el territorio nacional.

Según cifras del Minsa, en menos de un mes se han aplicado más de 100 mil vacunas contra el sarampión, reflejando una amplia respuesta de la ciudadanía a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Ante esta situación, el ministerio mantiene un proceso de redistribución de vacunas desde regiones con menor demanda hacia aquellas donde se ha registrado una mayor solicitud. Entre las áreas con más requerimientos figuran las regiones Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.

De Hewitt reiteró que la vacuna continúa disponible en todas las instalaciones de salud del país y recordó que Panamá no registra transmisión local de sarampión. Hasta el momento, las autoridades han confirmado dos casos importados y un caso asociado por contacto con una de las personas infectadas.

Las autoridades sanitarias destacaron que, desde 1979, se han aplicado más de 11 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión de forma gratuita, como parte de las estrategias de prevención y protección de la salud pública.

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Llaman a viajeros a vacunarse

Con el inicio del Mundial de Fútbol 2026, el Minsa reiteró la importancia de que las personas que viajarán a Canadá, México y Estados Unidos verifiquen y completen su esquema de vacunación antes de salir del país.

“Lo que queremos es que las personas que viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidas y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, señaló De Hewitt.

La funcionaria informó además que la Dirección de Provisión de Servicios de Salud mantiene en ejecución un Plan Nacional de Contingencia para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier caso sospechoso de sarampión.

El Ministerio de Salud recordó que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes, por lo que exhortó a la población a acudir a la instalación de salud más cercana para completar las dosis correspondientes.