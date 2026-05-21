Minsa confirma nuevo caso de sarampión, 'no hay transmisión comunitaria'

El Ministerio de Salud confirmó la detección de un nuevo caso de sarampión que circula en el país. De acuerdo con la información, el contagio se dio por exposición con el primer caso. La persona afectada presentó síntomas atípicos, lo que, según lo dicho por Manuel Zambrano Chang, se conoce como sarampión modificado, que es cuando la enfermedad se manifiesta con síntomas más leves.

El paciente que se encuentra en estado estable trabaja en el hostal donde se hospedó el ciudadano holandés, primer caso importado.

Además, el Minsa señaló que existen 5 casos sospechosos que se mantienen bajo vigilancia.

Zambrano Chang destacó que la vacunación es la forma más efectiva para evitar desarrollar una enfermedad grave, y hasta la muerte. En personas vacunadas, los síntomas son leves.

Resaltaron que este nuevo caso está asociado con uno de los casos importados y no existe transmisión comunitaria. Recomendaron a las personas que tienen viajes planificados aplicarse la vacuna 15 días antes.

Antecedentes

El pasado 8 de mayo, el Minsa informó que había detectado la enfermedad en un extranjero que estuvo en Bocas del Toro, tras hacer una travesía por Centroamérica. Posteriormente, comunicó otro caso, esta vez una viajera que había ingresado por el Aeropuerto de Tocumen.

Desde entonces, el equipo de epidemiología estableció una estrategia de trazabilidad para contactar a las personas que pudieron haber estado expuestas al virus, más de 300. De igual manera, intensificó las jornadas de vacunación en todo el país con el fin de evitar más contagios.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga por el aire. Causa fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea característica.