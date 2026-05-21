Proyecto del tren Panamá–David sigue en evaluación y espera 'números finales' para su ejecución

El tren Panamá–David es una de las propuestas de conectividad más ambiciosas planteadas en el país, al contemplar una línea ferroviaria que conectaría la capital con la provincia de Chiriquí, con impacto potencial en el transporte de pasajeros, carga y la integración logística nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto del tren Panamá–David continúa en la agenda del Gobierno y se mantiene en fase de evaluación técnica y financiera, a la espera de los últimos estudios que permitan definir su viabilidad y eventual ejecución.

Así lo indicó el mandatario José Raúl Mulino durante declaraciones ofrecidas en Chame, Panamá Oeste, donde reiteró que la iniciativa ferroviaria no ha sido descartada, pero requiere cifras concluyentes antes de tomar una decisión final.

“Estamos esperando los últimos números con relación al tren Panamá–David, que es una obra que no se me ha olvidado. Tengo que tener bien claros los números para que esta obra sea realizable, no soñable, sino realizable. Próximamente tomaremos esa decisión para beneficio del país”, expresó Mulino.

El jefe del Ejecutivo insistió en que el proyecto se encuentra en revisión dentro de la planificación de infraestructura del país, destacando la importancia de contar con sustento técnico y financiero antes de avanzar hacia su ejecución.

El tren Panamá–David es una de las propuestas de conectividad más ambiciosas planteadas en el país, al contemplar una línea ferroviaria que conectaría la capital con la provincia de Chiriquí, con impacto potencial en el transporte de pasajeros, carga y la integración logística nacional.

Según lo planteado en etapas previas, la iniciativa forma parte de una visión de modernización del sistema de transporte, aunque su desarrollo dependerá de los estudios de costo, demanda e impacto económico que aún están en proceso de análisis.

Mulino también respondió a cuestionamientos sobre el endeudamiento público y la ejecución de grandes obras, señalando que las decisiones deben basarse en criterios de responsabilidad fiscal.

“Hay que ser optimista”, añadió el mandatario, al reiterar que el país debe apostar por proyectos de alto impacto siempre que sean financieramente sostenibles.

Puedes leer: Ilya Espino de Marotta se convierte en la primera mujer administradora del canal de Panamá

Con información de Yiniva Caballero