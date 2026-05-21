Pacientes con cáncer de próstata serán los primeros intervenidos con nuevo robot de la CSS

Con esta nueva adquisición, la CSS suma un total de cinco sistemas robóticos en funcionamiento.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) inaugurará este jueves en la Ciudad de la Salud el primero de los tres nuevos equipos de cirugía robótica de alta gama adquiridos por la institución, con la realización de dos prostatectomías radicales a pacientes diagnosticados con cáncer de próstata.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que la incorporación de esta tecnología permitirá ampliar el acceso a procedimientos de alta complejidad para la población panameña.

“Estamos acercando la medicina de alta complejidad a más panameños, con tecnología que salva tiempo, reduce riesgos y mejora la calidad de vida”, expresó.

Las primeras intervenciones iniciarán a las 8:00 a.m. con una prostatectomía radical más anastomosis uretrovesical robótica, liderada por el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, junto a los especialistas en urología Dr. Elías Bodden y Dra. Vianette Montagne.

Posteriormente, a las 12:00 del mediodía, se programó una segunda prostatectomía radical, a cargo del Dr. Jean Carlos García y el Dr. Alejandro Manduley.

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La CSS informó que especialistas de distintas áreas médicas de la Ciudad de la Salud ya fueron capacitados para utilizar el nuevo robot quirúrgico, el cual permitirá realizar procedimientos en especialidades como urología, cirugía general, ginecología y próximamente cirugía torácica.

El Dr. Young adelantó que la próxima semana se desarrollarán los primeros casos de cirugía torácica con esta tecnología, una especialidad que anteriormente no se realizaba con los robots ya existentes en la Ciudad de la Salud.

Además, señaló que la institución evalúa implementar un programa de telecirugía para asistir de forma remota a cirujanos que efectúen procedimientos en otras provincias del país.

“La meta es realizar entre cuatro y cinco cirugías semanales en los hospitales que forman parte de este proyecto: Ciudad de la Salud, Hospital Rafael Hernández y posteriormente el Hospital Nelson Collado”, indicó.

Los otros dos equipos robóticos serán instalados próximamente en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, y en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí.

Con esta nueva adquisición, la CSS suma un total de cinco sistemas robóticos en funcionamiento, con el objetivo de ofrecer cirugías más precisas, menos invasivas y con periodos de recuperación más rápidos para los pacientes.