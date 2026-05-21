Proyecto de Río Indio avanza en estudios ambientales, ingeniería y reasentamientos

La planificación de la ACP contempla que para el año 2028 puedan iniciarse los primeros movimientos de construcción de la presa, considerada una de las obras más importantes para garantizar el abastecimiento de agua tanto para la población como para las operaciones del Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto del lago de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá para fortalecer la seguridad hídrica del país y garantizar la operación de la vía interoceánica, avanza de manera paralela en cuatro pilares clave con miras a que esté listo entre los años 2031 y 2032.

Así lo explicó Ilya Espino de Marotta, quien detalló que actualmente se trabaja simultáneamente en proyectos de desarrollo social, estudios ambientales, diseños de ingeniería y el proceso de reasentamiento de familias que viven en el área donde se construirá el embalse.

“Estamos trabajando simultáneamente en la línea base ambiental para presentar un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente al final de este año. También en la parte de ingeniería para elaborar el diseño conceptual y sacar una licitación en 2027”, indicó.

La subadministradora agregó que otro de los componentes prioritarios es el trabajo con las comunidades que deberán ser reubicadas como parte del desarrollo del proyecto.

“Estamos trabajando con las familias en ese marco de compensación, ubicando nuevos terrenos para que ellos puedan reubicarse”, explicó.

La planificación de la ACP contempla que para el año 2028 puedan iniciarse los primeros movimientos de construcción de la presa, considerada una de las obras más importantes para garantizar el abastecimiento de agua tanto para la población como para las operaciones del Canal de Panamá.

Espino de Marotta destacó que el proyecto responde a la creciente presión sobre los recursos hídricos debido a la variabilidad climática y a la alta demanda de agua en las principales zonas económicas del país.

“El proyecto de Río Indio es sumamente importante porque los cinco distritos más importantes, donde están las actividades económicas más grandes, consumen agua de los lagos Gatún y Alajuela, y vemos una variabilidad climática que nos está forzando a impactar los tránsitos de los barcos para no afectar el consumo de la población”, sostuvo.

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En total, 423 familias deberán ser reubicadas para dar paso a la construcción del embalse. Sin embargo, la ACP aclaró que el proceso se realizará de manera gradual y podría extenderse entre cuatro y seis años.

“El reasentamiento no va a ser todo el mundo a la vez. El proyecto abarca tres provincias: Colón, Panamá Oeste y Coclé. Tenemos que empezar por el sitio de construcción de la presa y avanzar dependiendo de cómo progrese la obra y el llenado del lago”, explicó Espino de Marotta.

Este jueves también se desarrolló un diálogo orientado a sumar más empresas y actores privados a los proyectos de sostenibilidad que se ejecutan en la cuenca de Río Indio, como parte de la estrategia de desarrollo social y ambiental vinculada a la futura obra.

El proyecto de Río Indio forma parte de las iniciativas estratégicas impulsadas por el Canal de Panamá para enfrentar los efectos de las sequías y garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano y las operaciones marítimas en las próximas décadas.

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Con información de Jorge Quirós