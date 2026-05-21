Ilya Espino de Marotta reafirma continuidad y defiende autonomía del canal de Panamá

En cuanto a la hoja de ruta del Canal, Espino de Marotta indicó que se mantendrán como ejes centrales proyectos estratégicos como el desarrollo de Río Indio, el fortalecimiento del corredor logístico y la expansión de nuevos negocios alrededor de la vía interoceánica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras ser confirmada por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá como nueva administradora de la vía interoceánica, la ingeniera Ilya Espino de Marotta expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso de dar continuidad al rumbo estratégico de la institución.

Espino de Marotta agradeció la confianza depositada en ella por el órgano directivo y aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer los planes ya trazados por el Canal para los próximos años.

“Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes y asegurando ese futuro y esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá siga creciendo”, manifestó durante sus primeras declaraciones tras el anuncio.

La futura administradora también dedicó palabras al equipo humano del canal de Panamá, al que atribuyó gran parte de su trayectoria profesional, iniciada en 1985.

“He aprendido un mundo en estos 40 años de servicio y seguiré ofreciendo lo que soy a esta fuerza laboral”, señaló, destacando el papel de los más de 4.500 colaboradores de la institución.

En cuanto a la hoja de ruta del Canal, Espino de Marotta indicó que se mantendrán como ejes centrales proyectos estratégicos como el desarrollo de Río Indio, el fortalecimiento del corredor logístico y la expansión de nuevos negocios alrededor de la vía interoceánica.

“La fortaleza del canal de Panamá es la continuidad y el plan estratégico que se ha elaborado de la mano con la Junta Directiva es la guía hacia adelante de esta institución”, sostuvo.

La ingeniera también se refirió a la importancia de preservar la independencia del Canal frente a la política, defendiendo el modelo constitucional que rige a la entidad, aunque subrayó la necesidad de coordinación con el Estado panameño.

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“Es muy importante mantener la independencia, pero trabajar en conjunto”, afirmó, al tiempo que agradeció el respaldo del Gobierno Nacional en proyectos clave como el de Río Indio y en la ampliación de la vía acuática.

Espino de Marotta reaccionó además a los comentarios surgidos en redes sociales tras su designación como la primera mujer en ocupar el cargo de administradora del canal de Panamá.

“Pienso que la huella está trazada y esto nada más es una continuidad de ese casco rosado que inició en el 2012”, expresó, en referencia a su rol durante la ampliación del Canal.

Finalmente, ante consultas sobre posibles cambios en la estrategia institucional, aseguró que no habrá un giro en la planificación actual, aunque sí una búsqueda de nuevas oportunidades para fortalecer el rol de Panamá como hub logístico global.

“La confiabilidad del Canal sigue siendo nuestro negocio primordial, pero hay que expandir y buscar nuevas opciones y nuevos negocios”, concluyó.

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