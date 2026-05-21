Jefa de diplomacia europea pide 'no más control y aislamiento' para Cuba

Estados Unidos aumentó su presión sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.

Cuba/La jefa de la diplomacia de la Unión Europea pidió el jueves terminar con el "control y aislamiento" de Cuba, en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla bajo presión de Estados Unidos.

Las declaraciones de Kaja Kallas se produjeron en México de cara a la firma de un acuerdo comercial con este país.

"Tras décadas de mala gestión y represión política, la crisis económica de Cuba está realmente llegando a un punto de ruptura", dijo Kallas en una rueda de prensa. "El pueblo cubano merece oportunidades y libertad, y no más control y aislamiento".

Estados Unidos aumentó su presión sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió más temprano que Washington estaba muy enfocado en cambiar el sistema político de Cuba.

La justicia estadounidense inculpó la víspera al expresidente Raúl Castro, a quien acusa del derribo en 1996 de dos avionetas donde viajaban cuatro ciudadanos estadounidenses.