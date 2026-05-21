Panamá intensifica vacunación contra el sarampión tras casos importados: más de 15 mil dosis aplicadas en 11 días

Además de la vacunación contra el sarampión, el Minsa informó que en lo que va de 2026 también se han aplicado 773,892 dosis contra la influenza y 59,146 vacunas contra el virus sincitial respiratorio.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó su campaña de vacunación contra el sarampión luego de la detección de dos casos importados en el país. En menos de un mes, las autoridades sanitarias han aplicado más de 15 mil dosis como parte de una estrategia para evitar la reaparición de la enfermedad en territorio panameño.

De acuerdo con datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), entre el 9 y el 20 de mayo de 2026 se colocaron 15,343 vacunas contra el sarampión. En total, Panamá supera ya las 200 mil dosis aplicadas.

La coordinadora general del PAI, Itzel de Hewit, advirtió que el principal riesgo sigue siendo la importación de casos desde países donde el virus mantiene circulación activa. Por ello, insistió en que las personas que tengan previsto viajar al extranjero, especialmente a destinos como México, Estados Unidos y Canadá, revisen su esquema de vacunación y se inmunicen al menos 15 días antes de salir del país.

El llamado también incluye a quienes viajarán para acompañar a la selección nacional en competencias internacionales. “Hay que proteger la vida y proteger a los suyos; que cuando regresen no nos traigan una enfermedad”, expresó la funcionaria.

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Tras la confirmación de los dos casos importados, el Minsa activó protocolos de seguimiento y vacunación perifocal para todas las personas que estuvieron expuestas. Según las autoridades, los contactos identificados y evaluados han dado negativo hasta ahora.

Panamá mantiene la certificación de país libre de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus. El último caso autóctono se registró en noviembre de 1995. Posteriormente, en 2011, se detectaron cuatro casos importados, aunque no hubo contagio comunitario.

Las autoridades sanitarias sostienen que la alta cobertura de vacunación ha sido clave para evitar brotes locales. En ese sentido, el Minsa reiteró que las vacunas continúan siendo gratuitas y seguras, y apeló a la responsabilidad compartida entre instituciones de salud, hospitales privados y familias.

De Hewit señaló que la campaña busca reforzar la prevención sin recurrir a medidas coercitivas. “No obligamos a nadie; promovemos la salud pública y solicitamos la colaboración de la población”, afirmó.

Además de la vacunación contra el sarampión, el Minsa informó que en lo que va de 2026 también se han aplicado 773,892 dosis contra la influenza y 59,146 vacunas contra el virus sincitial respiratorio.

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