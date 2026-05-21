Refuerzan seguridad en el oriente de Chiriquí tras asesinato de representante de corregimiento

El subcomisionado Luis Martínez aseguró que las autoridades han incrementado la presencia policial en varios distritos de la región, ante la preocupación por el avance de actividades vinculadas al crimen organizado.

Chiriquí/Las autoridades mantienen operativos de inteligencia e investigación en el oriente de Chiriquí para tratar de ubicar a los responsables del homicidio del representante del corregimiento de Veladero de Tolé, asesinado la noche del pasado lunes 18 de mayo.

La Policía Nacional informó que, además del reforzamiento de las acciones de control en la zona, un equipo especial de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) llegó desde Panamá para sumarse a las labores de seguimiento e investigación del caso. Hasta el momento, no se reportan personas retenidas por este crimen.

El subcomisionado Luis Martínez aseguró que las autoridades han incrementado la presencia policial en varios distritos de la región, ante la preocupación por el avance de actividades vinculadas al crimen organizado.

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“Estamos reforzando la seguridad. Vamos a tener un recurso policial del Senafront en todo lo que es el distrito de Tolé, el distrito de San Félix y Remedios, para minimizar el accionar del crimen organizado y los delincuentes”, declaró Martínez.

La Policía sostiene que los operativos y patrullajes continuarán en el oriente chiricano mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato.

Los actos religiosos y funerarios del representante se realizarán la tarde de este jueves, en medio de un ambiente de consternación entre residentes y autoridades locales de la región.