Localizan a una joven nicaragüense reportada como desaparecida en Pedregal

Había sido reportada el pasado 15 de mayo en el área de Pedregal.

Ciudad de Panamá/La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la Nación informó que se logró la ubicación de Lea Yoselin Flores Odeñana, nicaragüense de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida.

Según se conoció, la ciudadana nicaragüense viajó a su país sin avisar a sus familiares.

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Lea Yoselin Flores Ordeñana, una joven nicaragüense de 20 años, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el pasado 15 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pedregal.

En su momento, la alerta fue emitida por la Sección de Atención Primaria, Sexta Subregional de Juan Díaz, Don Bosco y Pedregal, que adelanta las investigaciones del caso.