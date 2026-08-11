Bocas del Toro | Escuela de Finca 15 sufre dos hurtos en una semana: se llevaron cinco televisores y alimentos

El plantel permanece sin celadores, por lo que padres de familia y docentes reiteraron su llamado al Ministerio de Educación para que agilice el nombramiento de personal de vigilancia.

Bocas del Toro/La Escuela de Finca 15, ubicada en El Empalme, distrito de Changuinola, Bocas del Toro, fue víctima de al menos dos hurtos durante esta semana. De acuerdo con las denuncias, los responsables sustrajeron cinco televisores y alimentos destinados al comedor escolar, entre ellos pollos y carnes.

José Mendieta, presidente del club de padres de familia, señaló que la inseguridad en el plantel se registra desde hace tiempo, pero se ha incrementado recientemente. Atribuyó la situación a la falta de celadores.

“Esto es una problemática que tenemos presentando hace ya buen rato. Se ha incrementado en estos últimos momentos, principalmente por la falta de atención de las instituciones o la parte administrativa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación en no nombrar el personal que realmente la escuela necesita, llámese celadores”, expresó Mendieta.

El representante de los padres aseguró que han solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Educación el nombramiento del personal necesario para vigilar las instalaciones.

Jorge Bryant, jefe de la zona policial, señaló que personal de inteligencia e investigación judicial mantiene las diligencias para identificar y ubicar a la persona vinculada con la sustracción de los equipos y demás artículos.

“En próximos días estaremos dando con la captura de esta persona que provocó este incidente delictivo”, manifestó Bryant.

El plantel permanece sin celadores, por lo que padres de familia y docentes reiteraron su llamado al Ministerio de Educación para que agilice el nombramiento de personal de vigilancia.

Con información de Luis Alberto Palacios.