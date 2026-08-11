Bajos niveles de los ríos afectan cultivos en Coclé

Entre los rubros afectados por los bajos niveles de los ríos se encuentran el arroz, el maíz, el guandú y el café.

Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene activos varios planes de contingencia ante los efectos del fenómeno de El Niño y la disminución de las fuentes hídricas utilizadas para abastecer los cultivos en la provincia de Coclé.

Entre los rubros afectados por los bajos niveles de los ríos se encuentran el arroz, el maíz, el guandú y el café.

Floriscel Rodríguez, coordinadora agroambiental del MIDA, recomendó aprovechar las lluvias que se registren durante los próximos meses para establecer sistemas de cosecha de agua que permitan garantizar el suministro necesario para los cultivos.

La poca cantidad de agua que pueda caer estos meses, pues se establezca lo que son las cosechas de agua para tener ese suministro tan importante y vital para que las plantas puedan crecer”, expresó.

Rodríguez también recomendó sembrar semillas de rápido crecimiento que se adapten a las condiciones del suelo y del clima, con el propósito de obtener mejores producciones.

Para el sector ganadero, aconsejó a los productores prepararse con silos, sales minerales y alimentos en cantidad y calidad suficientes.

El MIDA también desarrolla talleres de campo para enseñar a los productores cómo afrontar los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Con información de Nathali Reyes.