Brad Pitt revela que volvió a beber alcohol tras siete años de abstinencia

El actor de 62 años habló sobre este cambio durante una entrevista con Esquire, en la que reconoció que actualmente puede beber algunas copas de vino, aunque procura evitar cualquier exceso.

Brad Pitt reveló que volvió a consumir alcohol después de permanecer siete años sobrio, una decisión que, según explicó, está acompañada por límites personales y un consumo moderado.

El protagonista de Fight Club aseguró que su relación con el alcohol es ahora diferente a la que mantuvo durante otras etapas de su vida. Brad Pitt dejó atrás la abstinencia total, pero sostiene que permanece atento a las señales que podrían indicarle que necesita detenerse. “Me confié un par de veces, me dije: ‘Sí, no, no es bueno para mí’. No en grandes cantidades”, explicó.

Sus declaraciones adquieren relevancia por los antecedentes que el propio intérprete ha compartido públicamente. En 2017 contó a GQ que, desde que abandonó la universidad, prácticamente no recordaba una jornada en la que no hubiera consumido alcohol, marihuana u otra sustancia. También admitió que su gusto por el vino había alcanzado niveles que consideraba problemáticos.

Posteriormente, Pitt buscó apoyo especializado. En 2019 explicó a The New York Times que había asistido durante aproximadamente un año y medio a un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos integrado por hombres. Aquella experiencia, señaló, le permitió compartir situaciones personales en un entorno donde podía expresarse sin sentirse juzgado.

“Vi a todos estos hombres sentados, siendo francos y honestos de una manera que nunca había escuchado”, recordó entonces. Sobre el ambiente que encontró durante las sesiones, añadió: “Era un lugar seguro, donde no te juzgaban, y por tanto, uno mismo tampoco lo hacía”. En 2020 también agradeció públicamente a Bradley Cooper por haberlo apoyado durante su camino hacia la sobriedad.

Un punto decisivo en ese proceso llegó después de su separación de Angelina Jolie en 2016. La ruptura ocurrió tras un incidente durante un vuelo privado familiar que posteriormente formó parte de las disputas entre ambos. Documentos judiciales recogieron acusaciones de Jolie sobre el comportamiento de Pitt durante aquel episodio, señalamientos que el actor negó.

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En una presentación judicial realizada en 2024, los abogados de Jolie afirmaron que Pitt había sido “abusivo con varios de los niños”. El actor rechazó las acusaciones. Las investigaciones desarrolladas por autoridades federales y organismos de protección infantil no derivaron en cargos contra él.

La conversación con Esquire también abordó una etapa emocional especialmente difícil relacionada con problemas familiares. Pitt explicó que atravesó un periodo de profundo sufrimiento personal. Por razones de seguridad, no se reproducen detalles sensibles de esas declaraciones, aunque el actor señaló que aquella experiencia modificó su manera de observar su vida y enfrentar situaciones dolorosas.

En el terreno profesional, Brad Pitt prepara su regreso como Cliff Booth, personaje por el que ganó el Oscar tras Once Upon a Time in Hollywood. El actor protagonizará The Adventures of Cliff Booth, producción dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino.

Según explicó, su estructura se aproxima más a una sucesión de segmentos conectados, semejantes a episodios televisivos, en lugar de desarrollar una narración completamente lineal.

La producción tiene previsto estrenarse exclusivamente en IMAX el 25 de noviembre, antes de incorporarse al catálogo de Netflix el 23 de diciembre. El proyecto reunirá nuevamente a Pitt con uno de sus personajes más reconocidos y marcará otro capítulo de una etapa profesional en la que el intérprete combina grandes producciones con una exposición cada vez más abierta sobre los cambios que ha realizado en su vida personal.