Antonio Banderas revela por qué dejó Hollywood: el infarto que transformó su vida

Antonio Banderas construyó una de las carreras españolas más reconocidas de Hollywood, pero nunca contempló permanecer definitivamente en California.

El actor español ha explicado que, incluso durante sus años de mayor éxito en Estados Unidos, conservó la certeza de que terminaría regresando a España y a Málaga.

En una entrevista con People, Banderas describió aquella etapa como extraordinaria, aunque temporal. “Fueron años hermosos y emocionantes. Pero siempre tuve esa sensación de provisionalidad, de que no iba a durar toda la vida. Sabía que Málaga estaba ahí, mi ciudad natal. No debía estar en Malibú, sino en Málaga”, aseguró.

Su consolidación internacional llegó durante los años noventa. En Estados Unidos participó en producciones como “Desperado”, “Evita”, “La máscara del Zorro”, “Filadelfia” y “Entrevista con el vampiro”, títulos que ampliaron su proyección internacional. También fue durante aquella etapa cuando desarrolló su relación con Melanie Griffith, con quien estuvo casado durante 19 años.

Sin embargo, un episodio ocurrido en 2017 modificó profundamente sus prioridades. A los 56 años, Antonio Banderas sufrió un infarto y posteriormente fue sometido a una intervención en la que le colocaron tres stents. Según explicó, aquella experiencia hizo que reconsiderara la importancia que concedía a determinados aspectos de su vida.

“Mi infarto fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue como si alguien me hubiera puesto unas lentes para poder ver la realidad que antes no veía. Estaba demasiado preocupado por cosas estúpidas”, afirmó. También señaló: “A veces olvidamos que vamos a morir. Lo único que me interesa ahora es la experiencia de vivir”.

El cambio trascendió su residencia. El actor dejó de fumar y comenzó a priorizar experiencias sobre posesiones. “La gente vive como si fuera inmortal. Coleccionan cosas. Yo no quiero coleccionar nada. Lo único que me interesa ahora es la experiencia de vivir”, explicó.

Su regreso a Málaga abrió una etapa vinculada especialmente con el teatro, la música y los negocios. Banderas impulsó el Teatro Soho CaixaBank y también desarrolló proyectos gastronómicos. Actualmente está relacionado con ocho restaurantes, una experiencia que terminó conectándolo con uno de sus próximos trabajos cinematográficos.

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El actor participará en “Tony”, un biopic centrado en los años formativos de Anthony Bourdain como trabajador de un restaurante en Cape Cod. Banderas interpretará al chef que ejerció como mentor del joven Bourdain.

“No conocía personalmente a Anthony Bourdain, pero pensé que No Reservations era un programa precioso que no trataba realmente sobre cocina, sino sobre la vida. Mi personaje era un buen hombre, alguien con algo que decir. Y yo tengo ocho restaurantes, así que estoy un poco en ese mundo. Era casi imposible decir que no a un proyecto así”, explicó.

Pese a establecer nuevamente su vida en España, Banderas mantiene vínculos estrechos con Los Ángeles, especialmente por su familia. Su relación con Melanie Griffith continúa después del divorcio de 2015. Sobre ella afirmó: “Ahora es, si no mi mejor amiga, una de mis mejores amigas”.

La cercanía continúa cada vez que visita California. “Cuando voy a Los Ángeles, nos reunimos, nos divertimos mucho, reímos... Es algo muy sano, y fue muy sano para nuestros hijos”, señaló.

Banderas y Griffith son padres de Stella Banderas, nacida en Marbella. Además, el actor participó en la crianza de Dakota Johnson y Alexander Bauer, hijos de relaciones anteriores de Griffith, a quienes continúa considerando parte de su familia. Su retorno a Málaga, lejos de significar un retiro, representa una nueva etapa profesional guiada por prioridades distintas.