Temblor en Panamá: Evalúan tercer piso de oficinas del Minsa en Colón por posible hundimiento de una losa

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas en la provincia de Colón, según el Cuerpo de Bomberos.

El temblor de magnitud 7.4 registrado en Colombia, que fue percibido con fuerza en Panamá, generó afectaciones y evacuaciones preventivas en la provincia de Colón.

En las oficinas del Ministerio de Salud (Minsa) en Colón se reportó un posible hundimiento en el tercer piso, estructura que permanece bajo evaluación.

El director regional del Minsa en Colón, Abraham Alvarado, confirmó que todos los funcionarios fueron evacuados como medida de seguridad y que la atención en estas oficinas fue suspendida por el resto de la jornada.

Alvarado explicó que la decisión de enviarlos a sus hogares responde a una medida de seguridad mientras se determina la condición de la estructura.

Por su parte, el teniente Luis Moreno, del Cuerpo de Bomberos, indicó que los equipos procedieron a evacuar al personal y mantenerlo en una zona segura ante el riesgo, aunque confirmó que no se había registrado un colapso total.

Además de las oficinas del Minsa, Bomberos recibió un reporte relacionado con el sector de Nuevo San Juan, específicamente en una clínica de esa comunidad.

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas en la provincia de Colón, según el Cuerpo de Bomberos.

El movimiento telúrico también provocó la evacuación de personas de distintos edificios de la Zona Libre de Colón, mientras continúan las evaluaciones de las estructuras por parte de los equipos de emergencia y las autoridades.

Información de Néstor Delgado

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