Temblor en Panamá: Sinaproc volverá a evaluar estructura vulnerable del Centro de Salud de Montijo

La jefa de operaciones de Sinaproc, Yackzabeth Jiménez, explicó que varias estructuras en la provincia ya cuentan con antecedentes de daños estructurales, por lo que el movimiento sísmico podría haber agravado su condición.

Veraguas/El Centro de Salud de Montijo, en la provincia de Veraguas, será nuevamente evaluado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), luego del temblor registrado este lunes y que fue sentido con intensidad en distintas provincias del país.

La estructura ubicada en la planta cero del centro de salud, por debajo del nivel principal de las instalaciones, ya había sido identificada previamente como vulnerable. Sinaproc había recomendado realizar adecuaciones y trabajos debido a las condiciones que presentaba.

Esta área es utilizada actualmente para oficinas, lavandería, cocina y sala de reuniones.

La jefa de operaciones de Sinaproc, Yackzabeth Jiménez, explicó que varias estructuras en la provincia ya cuentan con antecedentes de daños estructurales, por lo que el movimiento sísmico podría haber agravado su condición.

“Se ha hecho la verificación de varias estructuras”, señaló Jiménez, quien confirmó que Sinaproc iniciará nuevas evaluaciones para determinar si existen cambios en las condiciones de estas edificaciones.

Mientras se realizan las inspecciones, el organismo mantiene el monitoreo en la provincia de Veraguas, en coordinación con la información que proporciona el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Sinaproc también recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, conocer previamente las rutas de evacuación y permanecer atenta a cualquier información que pueda surgir durante el transcurso del día.

Información de Ney Castillo

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