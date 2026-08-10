Jacy Maranhão, capitán del Coritiba, sobrevive a una aparatosa caída en un foso tras marcar un gol

Jacy fue sustituido a los dos minutos de la segunda mitad debido a molestias .

Sao Paulo, Brasil/El capitán del Coritiba de Brasil, Jacy Maranhão, admitió este lunes que se llevó "Un susto" al caer el sábado por un foso que lleva al túnel de vestuarios tras marcar un gol, pero aclaró que no se lesionó de gravedad.

El episodio ocurrió en el triunfo 2-1 del Coritiba sobre el Chapecoense en el campeonato brasileño.

Jacy anotó de cabeza en el minuto 42. En los festejos corrió hacia una esquina del estadio Couto Pereira, en la ciudad de Curitiba (sur), y saltó por encima de una valla publicitaria sin percatarse que la entrada del túnel estaba abierta.

Sufrió una aparatosa caída, mientras las imágenes de su salto al vacío se viralizaron.

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"Estoy bien", comentó Jacy, de 29 años, en un video divulgado por el Coritiba.

"Fue más que nada un susto y en ese momento, en el juego, quedé un poco dolorido en el pie (izquierdo). No podía apoyar bien, pero hoy ya estoy mejor", agregó.

Agradeció "el cariño" de los aficionados en mensajes en redes sociales.

La anotación, para colmo, fue invalidada por posición adelantada.

Jacy fue sustituido a los dos minutos de la segunda mitad debido a molestias.

La entrada al túnel suele permanecer cerrada durante los juegos y se abre al finalizar cada tiempo. Como la acción ocurrió poco antes del descanso, el acceso estaba despejado.

No es la primera vez que se da este episodio en el estadio del Coritiba.

En 2014, el camerunés Joël Tagueu sufrió un accidente similar cuando celebraba un gol del equipo ante el Sao Paulo.

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Conoce más a Jacy Maranhão

En un fútbol brasileño donde la Série A exige nervios de acero, Jacy Maranhão Oliveira construyó su lugar a pulso, lejos de los reflectores, hasta convertirse en titular indiscutido de la zaga del Coritiba.

Con 1,92 metros de estatura y pie derecho, el defensor central nacido el 11 de julio de 1997 en Santa Inês, estado de Maranhão, es de esos futbolistas que se formaron a fuerza de recorrer el mapa del fútbol brasileño y europeo antes de encontrar estabilidad.

Un camino de nueve clubes

Su carrera arrancó en las inferiores del Atlético Paranaense, club al que llegó en 2013 tras un breve paso por el Aparecidense, en Goiânia, ciudad a la que se mudó de niño porque su madre trabajaba en una fábrica de galletas. Debutó como profesional en 2017 y, desde entonces, pasó por Criciúma, Capivariano, ViOn Zlaté Moravce y Pohronie (en Eslovaquia), Pouso Alegre, Rio Branco-PR, São-Joseense, Desportivo Brasil, FC Cascavel y Paysandu, hasta recalar en el Operário Ferroviário entre 2024 y 2025.

Ese periplo, lejos de ser un obstáculo, terminó forjando a un futbolista versátil, capaz de jugar tanto de zaguero central como de volante de contención, aunque hoy su posición natural en el Coxa es la de defensa central.

Su llegada al Coritiba y el peso de la afición

El 22 de mayo de 2025, el Coritiba oficializó su fichaje. Fue titular absoluto durante toda la temporada, con 29 partidos disputados y apenas dos suplencias, además de un gol convertido con la camisa alviverde, resultando pieza esencial en la campaña de ascenso del club a la Série A.

Pero antes de ese reconocimiento, hubo un momento duro. Durante la semifinal del Campeonato Paranaense, la hinchada del Operário Ferroviário lo abucheó y lo tildó de "mercenario" por haber dejado el club. Jacy respondió con una confesión que marcó su historia: salió del Operário para costear el tratamiento de cáncer de su madre, Antônia Cláudia Nabate Maranhão, quien falleció en octubre del año pasado. El zaguero explicó a radio TMC que no se fue por dinero, sino como "un hijo desesperado que fue a ayudar a su madre", y que lo volvería a hacer si tuviera que repetirlo.

Presente y futuro en el Coxa

De cara a la temporada 2026 y el retorno del Coritiba a la Série A, Jacy volvió a ser objeto de sondeos de otros clubes, algo que él mismo confirmó públicamente. Sin embargo, fue tajante: aseguró que su pensamiento está en el Coritiba, que se encuentra muy feliz en el club y que confía en que 2026 será un buen año. También destacó el cariño de la hinchada, algo que —dijo— recién terminará de dimensionar cuando se retire del fútbol.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2028 y un valor de mercado de 2,5 millones de euros, Jacy se perfila como uno de los pilares defensivos del proyecto alviverde para los próximos años.