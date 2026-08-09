Jorge Messi | La servilleta que cambió la historia del fútbol: el primer contrato de Lionel con el Barcelona

En 2000 , un joven Lionel Messi había llamado la atención del Barcelona , que no dudó en pagarle el viaje a la capital catalana para probarlo .

Barcelona, España/Leyenda del fútbol mundial, Leo Messi es sinónimo de triunfo, pero su carrera podría haber sido muy distinta si un directivo del Barça, deseoso de atarlo, no hubiera recurrido a una simple servilleta para cambiar la historia del fútbol.

La rúbrica del exsecretario técnico del Barcelona Carles Rexach junto a las del entonces representante de Messi Horacio Gaggioli y el agente Josep Minguella sellaron la carrera de Messi.

"En el momento que lo fichamos soñábamos que fuera un fenómeno pero nadie pensaba que sería tan increíble", afirmó a Mundo Deportivo Rexach, que tomó la iniciativa personal de hacerse con el joven prodigio.

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"Bagaje de sueños e ilusiones" -

En 2000, un joven Lionel Messi había llamado la atención del Barcelona, que no dudó en pagarle el viaje a la capital catalana para probarlo.

"El día que salimos desde Argentina con un bagaje de sueños e ilusiones, pero también con muchos miedos, Lionel parecía disfrutar de ese viaje", le escribió a Leo Messi en 2016 su padre Jorge, fallecido el sábado.

"Seguramente, en su cabeza sólo giraba la idea de conocer, llegar y quedarse en Barcelona. Pero supongo que también comenzaba a forjarse la idea de triunfar en lo que más quería: el fútbol", añadió Jorge Messi, con motivo del quinto Balón de Oro de su hijo.

Hasta ocho de estos galardones adornan las vitrinas de Messi, pero en diciembre de 2000, en el Barcelona todo eran dudas mientras un pequeño Messi de 13 años trataba de convencer con su fútbol a los responsables del club azulgrana.

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Compromiso personal -

"Unos decían que era un fenómeno y otros decían que era tan menudito que lo podían matar de una patada", pero sin acabar de tomar una decisión, recordaba Minguella al diario El País.

El famoso agente habló con Rexach para montar un partido con niños mayores en el que vieron a Messi desplegar su magia.

"Siempre he dicho que enseguida vi que Messi era bueno", afirmó Rexach, que, desde ese momento tuvo la firme intención de ficharlo y tomó la responsabilidad de atar al jugador.

Para calmar a Jorge Messi, que veía pasar los días en Barcelona en medio de la incertidumbre y ya meditaba regresar a Argentina, Rexach no dudó en coger una servilleta en el club de tenis Pompeia de Barcelona.

En esa servilleta escribió una suerte de contrato por el que "se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas".

Así se gestó el primer contrato para Messi en el Barcelona, que también se hizo cargo del tratamiento hormonal para el crecimiento del jugador.

Desde ese 14 de diciembre de 2000, la carrera de Messi quedó ligada al Barça, donde firmaría los mejores años de su vida deportiva hasta su inesperada salida el 5 de agosto de 2021.

La servilleta, que acabó en manos de Gaggioli, fue vendida en una subasta en mayo de 2024 por unos 890.000 euros (un millón de dólares).

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