Alertan sobre mensajes falsos de supuestas multas de tránsito para robar datos personales

La ciudadanía debe realizar las consultas y pagos de infracciones únicamente mediante los canales oficiales de las instituciones correspondientes. ENA, por su parte, mantiene como dominio oficial ena.com.pa.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Sertracen y la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) alertaron a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de phishing mediante mensajes de texto que notifican supuestas infracciones de tránsito y solicitan realizar pagos a través de enlaces fraudulentos.

Según el aviso, los mensajes buscan llevar a los usuarios a páginas que aparentan estar relacionadas con ENA o con el trámite de multas, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

Entre los dominios identificados como falsos se encuentran:

ena-zpa.com

ena-xpa.com

ena-cpa.com

ena-etcc.com

Las autoridades recalcaron que no se debe hacer clic en estos enlaces ni proporcionar información personal, números de tarjetas, contraseñas u otros datos bancarios.

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La advertencia cobra relevancia debido a que este tipo de estafa mediante mensajes de texto, conocida como smishing, ya ha sido reportada anteriormente en Panamá utilizando supuestas multas de tránsito como mecanismo para generar confianza y presionar a las personas a realizar pagos.

La ciudadanía debe realizar las consultas y pagos de infracciones únicamente mediante los canales oficiales de las instituciones correspondientes. ENA, por su parte, mantiene como dominio oficial ena.com.pa.

Las autoridades recomiendan eliminar los mensajes sospechosos, no abrir los enlaces y verificar directamente cualquier supuesta multa antes de efectuar un pago.