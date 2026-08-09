Apede plantea fortalecer la institucionalidad y anuncia Observatorio de Transparencia Judicial

Bajo el lema “Conecta, Evoluciona e Incide” , Apede busca enlazar personas e ideas, evolucionar para responder a los desafíos actuales e incidir mediante propuestas técnicas y responsables en los principales temas nacionales.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) propone fortalecer la institucionalidad del país como parte de su hoja de ruta para este período, bajo el lema “Conecta, Evoluciona e Incide”.

La organización afirmó que la institucionalidad se refleja en aspectos como la aplicación igualitaria de las leyes, la transparencia de las instituciones y que las decisiones públicas respondan al interés nacional.

El gremio empresarial considera que contar con instituciones sólidas es fundamental para generar estabilidad y credibilidad, especialmente para las empresas y los inversionistas, al señalar que la incertidumbre y los cambios constantes en las reglas dificultan la planificación de inversiones a largo plazo.

Como parte de las iniciativas que impulsará, la asociación anunció el Observatorio de Transparencia Judicial, orientado a promover un sistema de justicia más transparente, independiente y eficiente.

“No se trata de cuestionar instituciones, sino de contribuir a fortalecerlas”, planteó a Apede al referirse a esta iniciativa, al tiempo que destaca que la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a generar instituciones más confiables y fuertes.

La organización también señaló que trabajará en el fortalecimiento de su propio gobierno corporativo, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación dentro del gremio.

Bajo el lema “Conecta, Evoluciona e Incide”, Apede busca enlazar personas e ideas, evolucionar para responder a los desafíos actuales e incidir mediante propuestas técnicas y responsables en los principales temas nacionales.

Otro de los planteamientos está relacionado con el desarrollo de las provincias. La asociación considera que Panamá no puede continuar concentrando la mayor parte de las oportunidades en un solo eje geográfico y propone impulsar la competitividad de las provincias, atraer inversiones, fortalecer las economías regionales y generar oportunidades en los distintos territorios del país.

Apede también destacó las fortalezas de Panamá, entre ellas su posición geográfica, una economía abierta, el talento humano y sectores productivos con capacidad de competir a nivel global. Sin embargo, considera necesario contar con instituciones que ofrezcan estabilidad, seguridad jurídica y visión de largo plazo.

La asociación sostiene que el fortalecimiento institucional no corresponde únicamente al Estado, sino que también involucra al sector privado, los gremios, las universidades y la ciudadanía.

Apede afirmó que continuará como un espacio de diálogo entre distintos sectores, con la intención de contribuir a la construcción de soluciones orientadas a generar más oportunidades, mayor confianza y un futuro más próspero para el país.

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