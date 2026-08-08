Spay Panamá celebra el Día Internacional del Gato con jornada de esterilización masiva

Más de 400 animales fueron incluidos en la actividad dirigida a apoyar a rescatistas y familias de escasos recursos.

Provincia de Panamá./Más de 400 gatos fueron incluidos en una jornada especial de esterilización realizada por la organización Spay Panamá en el marco del Día Internacional del Gato, dirigida principalmente a rescatistas y familias de escasos recursos. El copago establecido para la jornada fue de 10 dólares por animal.

Patricia Chan, directora de la Fundación Spay Panamá, explicó que la iniciativa busca facilitar el acceso a la esterilización y contribuir al control de la población de animales en las calles.

Chan también llamó la atención sobre la situación de los gatos, al señalar que suelen pasar inadvertidos al desplazarse por lugares como basureros y debajo de vehículos. “Ellos no quieren molestar al humano. El único problema es que tienen que sobrevivir”, señaló.

La organización, que cumplirá 24 años de fundación el próximo 1 de octubre, informó que durante este periodo ha esterilizado a más de 430 mil animales, de los cuales más de la mitad corresponden a gatos.

Spay Panamá también anunció tres megajornadas de esterilización para agosto. Una se realizará en Tocumen, en coordinación con la Alcaldía de Panamá, y otras dos en Panamá Oeste, junto a Misión Patitas, programa del Despacho de la Primera Dama. La meta conjunta es superar las 2,000 esterilizaciones.