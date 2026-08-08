Artesanías, cultura y tradiciones indígenas se toman el Casco Antiguo

La Feria de Artesanos de los Pueblos Indígenas permanecerá en la Plaza Catedral hasta este domingo 9 de agosto, con la participación de 17 artesanos indígenas, como parte de las actividades para conmemorar esta fecha internacional.

El Casco Antiguo de Panamá se convirtió este sábado en un punto de encuentro con las tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas, durante la Feria de Artesanos de los Pueblos Indígenas, que reúne a representantes de distintas comunidades.

En la Plaza Catedral, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, entre ellos tallados en madera, cestería, chaquiras, tejidos, vestidos y otras creaciones que reflejan las tradiciones y la conexión de estos pueblos con la naturaleza.

Alejandra, una de las artesanas participantes, explicó que gran parte de los materiales utilizados en sus productos son completamente naturales.

“Esto viene de un árbol que se llama cocobolo. Esto es hecho de fibra de palma, llamado chunga. Esto es jagua. No pintamos”, explicó.

La artesana detalló que también utilizan la tagua, una palma de la que obtienen el material para elaborar algunas de sus piezas. En el caso de la jagua, explicó que el color se obtiene directamente del fruto y puede durar aproximadamente 15 días.

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“Todos nuestros productos son totalmente naturales, los colores también. Nos inspiramos mucho en la biodiversidad y en la naturaleza que nos rodea”, destacó.

La feria reúne a artesanos de diferentes pueblos indígenas. Según explicó Ovidio Tocamo, organizador de la actividad, participan representantes de los pueblos Guna, Ngäbe-Buglé y Wounaan, mientras que, debido a las condiciones climáticas, algunos representantes de los pueblos Naso y Bribri no pudieron asistir.

Además de las artesanías, los visitantes tienen la oportunidad de conocer y adquirir productos gastronómicos y compartir directamente con los artesanos.

“Estamos ofreciendo gastronomía, estamos compartiendo nuestras artesanías para que puedan compartir con nosotros”, señaló la artesana Nixeida.

Para quienes buscan llevarse un recuerdo, también hay opciones para distintos presupuestos. La artesana Vielka destacó que en su puesto pueden encontrarse blusas, chaquiras y otros productos a precios accesibles.

La actividad tiene un significado especial, pues se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este domingo 9 de agosto.

La feria también se ha convertido en una parada para los turistas que recorren el Casco Antiguo. Algunos no solo se llevan una pieza artesanal, sino también fotografías como recuerdo de su encuentro con las expresiones culturales indígenas.

Entre los visitantes estuvo Lorena, una turista colombiana, quien quedó encantada con las creaciones.

“Divinas. Mira, llevé una corita, unos llaveros y unos aretitos que hacen las niñas indígenas”, contó.

Otra visitante colombiana, Yendri, destacó la belleza del lugar y de las expresiones culturales que encontró durante su recorrido.

“Nos encanta la cultura. La catedral está preciosa. Los trajes de los indígenas están hermosos, hermosa la cultura panameña”, expresó.

Los visitantes también resaltaron la calidad del trabajo artesanal y la manera en que cada pieza representa la identidad de sus creadores.

“Muy bonito todo. Excelente mano de obra. Artesanos muy novedosos, diferentes. El detalle de su cultura y la naturaleza refleja y es muy bonita también”, comentó otro de los turistas.

La Feria de Artesanos de los Pueblos Indígenas permanecerá en la Plaza Catedral hasta este domingo 9 de agosto, con la participación de 17 artesanos indígenas, como parte de las actividades para conmemorar esta fecha internacional.

Información de María De Gracia