Estudiantes de la UTP presentan proyectos para atender problemas reales del país en la Jornada de Iniciación Científica

Uno de los proyectos es un robot hospitalario que mide presión arterial, temperatura y transmite los datos en tiempo real.

El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Coclé fue sede este año de la Jornada de Iniciación Científica 2026, que reunió 118 proyectos y 314 estudiantes investigadores de todo el país, con iniciativas en Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Salud.

Los proyectos presentados destacaron innovaciones para hospitales, generación de energía en comunidades rurales y soluciones a desafíos nacionales mediante investigación y tecnología.

Efraín Conte, director del Centro Regional UTP Coclé, dijo que se trata de un evento que se ha convertido en uno de los más importantes de la institución, detalló que previamente se seleccionaron a ganadores de cada una de las sedes a nivel nacional, los cuales se reunieron en la sede Coclé. Posteriormente, se escogerá a los ganadores para representar a la UTP frente a otras universidades del país.

Puede leer:Arranca distribución de semillas para 295 huertas agroecológicas familiares

Por su parte, Lilia Muñoz, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UTP, detalló que el proyecto ya lleva 12 años, cuyo propósito es enseñar a los estudiantes a desarrollar proyectos de investigación utilizando el método científico.

Muñoz señaló que, al ser un evento institucionalizado, cuenta con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

"Son proyectos que impactan en las necesidades que hay, como de agua, ambiente, energía, que son soluciones a problemas potenciales desde el aula de clases", indicó.

Uno de los proyectos es un robot hospitalario que mide presión arterial, temperatura y transmite los datos en tiempo real.

Karla González, una estudiante de segundo año de la Facultad de Ingeniería Eléctrica Coclé que forma parte del equipo que diseñó este proyecto, aseguró que se trata de un robot que facilitaría el trabajo de los enfermeros.

"Lo principal de esto es que toma la temperatura, la presión y la envía en tiempo real a una base de datos, que luego es enviada a una aplicación", explicó al tiempo que detalló que trabajaron en el proyecto desde febrero hasta la fecha, completando varios ensayos y errores.

Entre las innovaciones figura una bomba con turbina que busca generar electricidad en comunidades rurales sin acceso al servicio, mediante un motor, alternador e inversor, ante la falta de electrificación que afecta a más de 400 mil personas en Panamá.

Jorge Lezcano, estudiante del Centro Regional de Bocas del Toro, explicó que su proyecto fue pensado para cerrar la brecha de la falta de electrificación en su provincia, lo cual ayudaría a mejorar su calidad de vida.

"Nos tomó alrededor de un mes y medio. Gracias a esta tecnología se podría acortar la brecha y poder obtener este suministro", añadió.

Otro prototipo monitorea la calidad del aire en vehículos y alerta sobre niveles de dióxido de carbono, temperatura, humedad y otros gases para prevenir fatiga y malestar. Fue probado en buses y pick-ups con pasajeros.

El estudiante del Centro Regional Azuero, Ariel Batista, habló sobre su iniciativa, la cual fue denominada por su equipo como "Sistema de monitoreo de la calidad del aire dentro del vehículo".

Jaelmy Rodríguez, otra integrante del equipo, explicó que se realizaron tres pruebas para corroborar el funcionamiento del prototipo, una de estas en un automóvil y otras en dos autobuses.

La actividad fortaleció el talento científico de los estudiantes universitarios y promovió la investigación y la innovación. Los proyectos presentados estuvieron orientados a atender necesidades reales y plantear soluciones con impacto en distintos sectores de las comunidades.

Información de Nathaly Reyes