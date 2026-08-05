Ciberseguridad e Ingenierías lideran las carreras más solicitadas por estudiantes de primer ingreso en la UTP

La Licenciatura en Ciberseguridad encabeza las preferencias de los nuevos postulantes, seguida por las especialidades en Industrial, Civil y Electromecánica.

Ciudad de Panamá/La Licenciatura en Ciberseguridad se ha posicionado como la carrera más demandada en la UTP por los estudiantes de primer ingreso que aspiran a entrar a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en el próximo periodo académico. El marcado interés en esta rama refleja la orientación del estudiantado por carreras vinculadas a la tecnología y de alta inserción laboral.

Según explicó Martín Peralta, director del Sistema de Ingresos de la UTP, dentro de la oferta de ingenierías, la Ingeniería Industrial se consolida como la especialidad con mayor volumen de solicitudes. El ranking dentro de esta área lo completan la Ingeniería Civil en el segundo lugar de preferencia y la Ingeniería Electromecánica en la tercera casilla.

Preferencia académica en las postulaciones de primer ingreso

Licenciatura en Ciberseguridad: La opción académica con mayor cantidad de postulantes a nivel general.

La opción académica con mayor cantidad de postulantes a nivel general. Ingeniería Industrial: La especialidad de ingeniería más buscada por los estudiantes graduados de secundaria.

La especialidad de ingeniería más buscada por los estudiantes graduados de secundaria. Ingeniería Civil: La segunda especialidad de ingeniería en preferencia de ingreso.

La segunda especialidad de ingeniería en preferencia de ingreso. Ingeniería Electromecánica: La tercera opción en demanda dentro del área técnica.

Alta concurrencia en el proceso de admisión

Esta alta demanda por la oferta académica de la UTP coincide con una convocatoria histórica, donde 7,227 estudiantes presentaron la primera prueba de admisión universitaria, cifra que sobrepasa el rango habitual de entre 6,600 y 6,700 aspirantes registrados en años anteriores. Del total de inscritos, 4,237 presentaron en la sede central y 2,990 en las sedes regionales, estimándose un 60% de aprobación.

Para los interesados en optar por estas carreras que deban realizar el examen por primera vez o repetirlo, la segunda prueba de admisión de la UTP se desarrollará el próximo 24 de octubre. Las autoridades comunicaron que tanto las inscripciones para la prueba como para los cursos de afianzamiento —que inician un mes antes de la evaluación— ya se encuentran habilitadas.