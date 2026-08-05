Residentes de Valle de los Cerezos denuncian colapso de techos y riesgo en sus viviendas

Según los residentes, la situación no es aislada. En otras casas, algunas familias han dejado de utilizar varias habitaciones y se han trasladado a dormir en las salas por temor.

Arraiján, Panamá Oeste/Residentes de la barriada Valle de los Cerezos, ubicada en Vacamonte, distrito de Arraiján, denunciaron que desde hace varios años sus viviendas presentan un avanzado deterioro estructural que pone en riesgo la seguridad de las familias.

El caso más reciente ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando cerca de las 4:00 a.m. parte del techo de la sala de una residencia colapsó. Los escombros cayeron sobre los muebles y el piso, sin que se reportaran personas heridas.

La propietaria de la vivienda, Dalys Bosquez, relató que el desprendimiento continuó después del primer colapso y advirtió que los fragmentos de concreto podrían provocar una tragedia.

“Posteriormente, eso se siguió cayendo en pedazos grandes que, si le caen a una persona, la matan. Tengo un niño pequeño que en la madrugada se sienta en ese sillón y, gracias a Dios, en ese momento no estaba allí”, expresó la afectada.

Según los residentes, la situación no es aislada. En otras casas, algunas familias han dejado de utilizar varias habitaciones y se han trasladado a dormir en las salas por temor a que partes de las losas se desprendan mientras descansan.

Los moradores señalaron que en la barriada se han realizado inspecciones por parte de distintas autoridades, así como de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, aseguran que hasta la fecha no han recibido una solución concreta.

Las familias solicitaron una evaluación integral de las viviendas y una respuesta inmediata, al considerar que sus vidas permanecen en peligro ante el constante deterioro de las estructuras.

Con información de Yiniva Caballero