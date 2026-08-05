¿Usará el décimo tercer mes para comprar? Acodeco recomienda verificar ofertas y contratos

La Acodeco anunció operativos del 12 al 14 de agosto en distintos centros comerciales para verificar el cumplimiento de las ofertas y promociones relacionadas con el pago del décimo tercer mes.

Panamá/Más de 300 mil servidores públicos recibirán este jueves 6 de agosto la segunda partida del décimo tercer mes, que representará un desembolso superior a $164 millones. Ante la expectativa de un aumento en las compras, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó comparar precios, revisar las promociones y conservar los comprobantes.

Leida Galván Niño, abogada de la Acodeco, señaló que los consumidores deben conocer con precisión las condiciones de las ofertas antes de adquirir un producto o servicio.

Estar pendiente de los precios, estar pendiente de diferentes tipos de ofertas, que le cumpla el agente económico o la empresa, el comercio que le está ofreciendo algún tipo de oferta. Tiene que ver el consumidor exactamente qué es lo que se le ofrece”, manifestó.

Galván Niño recomendó verificar el precio, la garantía y las condiciones para cambiar un producto. En las compras a plazos, aconsejó solicitar una copia del contrato y no firmar documentos incompletos.

“Pidan siempre el contrato, siempre el contrato. No firmen nada, ningún documento que esté en blanco”, expresó.

Para las compras por internet, la abogada recomendó comprobar que la empresa exista legalmente y consultar las experiencias de otros clientes. También pidió conservar facturas, contratos, publicidad y cualquier documento que permita sustentar un reclamo.

Acodeco realizará operativos

La entidad anunció operativos del 12 al 14 de agosto en distintos centros comerciales para verificar el cumplimiento de las ofertas y promociones relacionadas con el pago del décimo tercer mes.

El 15 de agosto instalará módulos de atención en Metromall y Multiplaza, donde los consumidores podrán presentar consultas o quejas entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Con información de Yami Rivas