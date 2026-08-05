¡Atención, conductores! Cierre del Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este por trabajos será el sábado 8 de agosto
La interrupción comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, un periodo de 31 horas.
Panamá/ENA Sur reprogramó para este sábado 8 de agosto el cierre temporal de los accesos al Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, en ambos sentidos, para realizar el izaje de cuatro vigas sobre el Tramo Marino.
La interrupción comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, un periodo de 31 horas.
Los trabajos habían sido programados inicialmente para el fin de semana del 1 y 2 de agosto, pero fueron suspendidos por la concesionaria. En esa ocasión se contemplaba el izaje de dos vigas; la nueva programación incluye cuatro estructuras de 53 metros.
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La maniobra forma parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo. ENA Sur explicó que, debido a su complejidad, requiere cerrar temporalmente los accesos para proteger a los trabajadores y conductores.
Los accesos que estarán cerrados son:
- Entrada desde la Ford de Costa del Este hacia Paitilla.
- Tramo Marino en dirección a Paitilla.
- Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.
- Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.
- Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.
- Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.
- Entrada desde Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.
Mientras que permanecerán habilitados los accesos:
- Salida de Costa del Este hacia Tocumen.
- Entrada desde vía Israel hacia Paitilla.
- Entrada desde Coco del Mar hacia Paitilla.
- Entrada desde Chanis hacia Tocumen.
- Entrada desde Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.
En ese sentido, ENA Sur recomendó planificar los desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas habilitadas y atender la señalización temporal.