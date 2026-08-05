¡Atención, conductores! Cierre del Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este por trabajos será el sábado 8 de agosto

La interrupción comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, un periodo de 31 horas.

Panamá/ENA Sur reprogramó para este sábado 8 de agosto el cierre temporal de los accesos al Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, en ambos sentidos, para realizar el izaje de cuatro vigas sobre el Tramo Marino.

La interrupción comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, un periodo de 31 horas.

Los trabajos habían sido programados inicialmente para el fin de semana del 1 y 2 de agosto, pero fueron suspendidos por la concesionaria. En esa ocasión se contemplaba el izaje de dos vigas; la nueva programación incluye cuatro estructuras de 53 metros.

La maniobra forma parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo. ENA Sur explicó que, debido a su complejidad, requiere cerrar temporalmente los accesos para proteger a los trabajadores y conductores.

Los accesos que estarán cerrados son:

Entrada desde la Ford de Costa del Este hacia Paitilla.

Tramo Marino en dirección a Paitilla.

Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.

Mientras que permanecerán habilitados los accesos:

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

Entrada desde vía Israel hacia Paitilla.

Entrada desde Coco del Mar hacia Paitilla.

Entrada desde Chanis hacia Tocumen.

Entrada desde Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.

En ese sentido, ENA Sur recomendó planificar los desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas habilitadas y atender la señalización temporal.