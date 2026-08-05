Chiriquí | Seis empresas muestran interés en proyecto vial David-Frontera por $26.5 millones

El MOP indicó que el proyecto incorporará soluciones viales modernas para agilizar el tránsito, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad de David.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó la reunión de homologación del proyecto “Rehabilitación de la CPA David–Frontera e Intercambiadores en la ciudad de David, Fase I”, como parte del proceso de licitación por mejor valor.

En la jornada participaron seis empresas interesadas en la ejecución de la obra, que cuenta con un precio de referencia de $26.5 millones y busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la provincia de Chiriquí.

El proyecto comprende el tramo ubicado entre la entrada de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y el inicio del puente sobre la quebrada Las Lajas, donde se desarrollarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial.

La empresa adjudicataria deberá diseñar y construir los viaductos Retorno Oriente y Retorno Poniente, así como dos puentes vehiculares sobre la quebrada San Cristóbal. Uno de ellos tendrá una longitud de 30 metros y estará ubicado en el cuerpo derecho de la Carretera Panamericana, mientras que el segundo medirá 35 metros y se construirá en el cuerpo izquierdo.

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La obra también incluye la rehabilitación de la CPA David–Frontera en dos tramos considerados estratégicos: el que conecta con la zona hospitalaria y el que enlaza con el área industrial de la ciudad.

Durante la reunión de homologación, los representantes de las empresas presentaron consultas técnicas y observaciones relacionadas con el pliego de cargos.

De acuerdo con la institución, este intercambio permitió aclarar aspectos técnicos y administrativos antes de continuar con las siguientes etapas del proceso de contratación.

El MOP indicó que el proyecto incorporará soluciones viales modernas para agilizar el tránsito, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad de David con zonas hospitalarias, industriales y comerciales.