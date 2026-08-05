¡Siguen subiendo los combustibles! Aumentan desde este viernes hasta el 21 de agosto

La gasolina de 95 octanos subirá seis centavos por galón; la de 91 octanos, cinco centavos; y el diésel, 26 centavos.

Panamá/Los precios máximos de los combustibles aumentarán a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 7 de agosto y se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 21 de agosto, anunció la Secretaría Nacional de Energía.

El mayor incremento corresponde al diésel bajo en azufre, que subirá $0.06 por litro, equivalentes a aproximadamente $0.23 por galón.

La gasolina de 95 octanos aumentará $0.02 por litro, unos $0.06 por galón, mientras que la gasolina de 91 octanos tendrá un alza de $0.01 por litro, aproximadamente $0.05 por galón.

En Panamá y Colón, los precios máximos serán: