Línea 3 del Metro, cerro Patacón y Tratado de Neutralidad del Canal marcan encuentro entre Mulino y canciller japonés

El canciller Toshimitsu Motegi expresó interés en los proyectos de infraestructura y anunció que Japón evaluará adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal.

Panamá/Panamá planteó a Japón ampliar su respaldo financiero para extender la Línea 3 del Metro hasta un punto más cercano a La Chorrera y apoyar proyectos como el saneamiento de cerro Patacón y el Tren Panamá–David.

Durante el encuentro entre el presidente José Raúl Mulino y el canciller japonés Toshimitsu Motegi, Tokio también se comprometió a evaluar la invitación para adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal.

Actualmente, la nación asiática es el tercer mayor usuario del Canal y el principal usuario de la marina mercante panameña.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, Mulino agradeció el respaldo de Japón al financiamiento de la Línea 3 y del túnel que se construye bajo el canal de Panamá. La obra registra un avance general del 77% y se prevé que comience a operar en 2028, según datos divulgados por la Presidencia en junio.

Otro de los temas fue la habilitación de un vuelo comercial directo entre Panamá y Tokio, que sería operado por All Nippon Airways. Las autoridades no informaron una fecha para la apertura de la ruta.

Mulino y Motegi conversaron, además, sobre futuras concesiones portuarias, las licitaciones que prepara la Autoridad del Canal de Panamá para un gasoducto y dos megapuertos, el proyecto logístico de Puerto Armuelles y posibles programas de cooperación en inteligencia artificial.

Motegi destacó que Panamá representa para Japón una puerta estratégica hacia el Caribe y América Latina, mientras que Mulino señaló que la relación bilateral adquiere mayor relevancia por la participación japonesa en la actividad marítima y canalera.