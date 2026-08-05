Suspenden temporalmente urgencias en la Policlínica Generoso Guardia por jornada de desinfección

Esta medida responde a una jornada de limpieza y desinfección programada, con el propósito de fortalecer las condiciones de bioseguridad.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de urgencias de la Policlínica Generoso Guardia, ubicada en el distrito de San Miguelito, permanecerá suspendido temporalmente debido a trabajos programados de limpieza y desinfección.

La suspensión iniciará a las 6:00 p.m. del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta las 7:00 a.m. del domingo 9 de agosto de 2026.

De acuerdo con la institución, la medida busca reforzar las condiciones de bioseguridad dentro de la instalación y garantizar un ambiente seguro para los pacientes, el personal de salud y los visitantes.

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Durante este periodo, las personas que requieran atención de urgencias podrán acudir a la Policlínica Manuel María Valdés o al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, ambos con servicio disponible las 24 horas.

También estará habilitado el servicio de urgencias de la Policlínica Dr. Edilberto Culiolis, aunque únicamente hasta las 7:00 p.m.

La CSS recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y dirigirse a las instalaciones alternas mientras se desarrollan los trabajos en la Policlínica Generoso Guardia.